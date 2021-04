Motivul pentru care Corneliu Vadim Tudor l-a poreclit "Arnold" pe Bogdan Stelea: "Mie asa imi placea"

Bogdan Stelea a povestit in cadrul interviului acordat Geaninei Ilies pentru show-ul "Hai sa fim Super!" cum a ajuns sa fie poreclit "Arnold".

Portarul roman a declarat ca aceasta porecla a primit-o in anul 1990, de la Corneliu Vadim Tudor, datorita asemanarii sale de la momentul respectiv cu celebrul actor de la Hollywood.

"Mi-a pus-o Corneliu Vadim Tudor, in 1990. Eram cu Dinamo, am mers sa jucam la Porto si aveam eu o tunsoare mai.. eram ras prin parti si sus parul scurt. Asa aparuse Arnold intr-un film, in care interpreta rolul unui militian rus. Eu asa m-am tuns pentru ca imi placea, asa am aparut si la Campionatul Mondial din 1990.", a marturisit Bogdan Stelea.

