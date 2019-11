ROMANIA - SUEDIA, vineri, 21:45, PRO TV | Suedezii au trecut la amenintari: "Vom actiona!" Nordicii sunt pregatiti de incidente la Bucuresti: "Exista un scenariu in trei pasi!"

Romania - Suedia e vineri, 15 noiembrie, in direct la PRO TV, de la ora 21:45.

Romania are sanse de calificare la EURO 2020, insa totul se va decide in ultimele doua partide din grupele preliminare ale Campionatului European de la anul.

Nationala lui Contra are doua partide de foc, cu Suedia si Spania, iar tricolorii sunt obligati sa bata Suedia si sa ia un punct cu ibericii pentru a obtine calificarea. ALTE SCENARII POSIBILE PUTETI GASI AICI!

Inainte de meci, suedezii au amenintat ca vor lua masuri in cazul in care vor auzi scandari din tribune. Nordicii profita de faptul ca Romania are antecedente in ceea ce priveste meciurile jucate fara specatori din cauza scandarilor rasiste din tribune, si au pornit o adevarata campanie in acest sens.

Janne Andersson a avertizat ca el si elevii sai vor actiona daca vor auzi ceva din tribune si a declarat ca stie clar regulamentul UEFA si ce au de facut arbitrii daca au loc incidente.

"Daca vom auzi ceva din tribune, evident ca vom actiona. Abordarea noastra este sa respectam regulamentul. Exista un scenariu in trei pasi pe care arbitrul il poate aplica. Am fost in contact cu UEFA si cu Federatia Romana de Fotbal. Credem ca UEFA priveste acest meci foarte serios si are oameni potriviti", a amenintat Janne Andersson inaintea meciului Romania - Suedia.

