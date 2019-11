Daniele Orsato va arbitra meciul capital cu Suedia! A mai fost la centru la o finala de Cupa Romaniei si la victoria CFR-ului de pe Old Trafford

Romania joaca impotria Suediei si Spaniei, pe 15, respectiv 18 noiembrie. Ambele partide se vor disputa de la ora 21:45 si vor fi in direct la ProTV.

Daniele Orsato va fi arbitrul meciului decisiv dintre Romania si Suedia. Arbitrul italian in varsta de 43 de ani a mai fost in Romania, in 2012. Orsato a arbitrat atunci finala Cupei Romaniei dintre Rapid si Dinamo.



De asemenea, Orsato a fost la centru si la victoria extraordinara a CFR-ului din grupele UEFA Champions League de pe Old Trafford. In 2012, CFR castiga pe "Teatrul Viselor", contra lui Manchester United, scor 1-0.