Bosnia - România a contat pentru etapa cu numărul 6 din UEFA Nations League. „Tricolorii” au început mai bine la Zenica, reușind să deschidă scorul în minutul 6, prin Bîrligea, ca ulterior să aibă mai multe ocazii tot prin atacantul de la Frosinone.

Adrian Porumboiu, tiradă la adresa FRF după 1-2 cu Bosnia

În ciuda jocului bun din primul act, echipa națională s-a trezit egalată fix înainte de pauză. Tahirovic a marcat în minutul 44, după ce Andrei Rațiu a bâlbâit o minge în propriul careu. Tot bosniancii au punctat în actul secund, prin Bajraktarevic, astfel că tabela a arătat la final 2-1.

În urma rezultatului înregistrat la Zenica, Adrian Porumboiu a lansat un atac direct către Răzvan Burleanu, despre care a declarat că „poate el este ghinionul”. Fostul mare arbitru susține că oficialii FRF nu sunt afectați de înfrângeri și că Burleanu va continua fără probleme în fruntea fotbalului românesc.

„Ar trebui să se schimbe ceva, dar nu ai ce. Dacă tot am avut atâtea ghinioane, poate tu ești ghinionul. Dă-ți, bă, băiatule, demisia. De ce să nu luăm și asta în calcul? Dacă vezi că atâtea nu merg, să o facem și pe asta. Să spună că atât s-a putut.

Așteptăm să-și mai schimbe corporatiștii din declarații, ca să mai ia și el niște cuvinte noi. Are vreo 20 și le tot rostește. Nu putem să ne gândim că el e de vină, dar poate… Ce-i drept, am avut și mult ghinion în multe meciuri. Trebuie să ai și noroc. Atât s-a putut… Acum ce să mai facem? Vor veni două-trei calificări, ei o duc bine, sunt frumoși, zvelți și cu capetele deasupra, dar plecate.

Dacă pierdem barajul și preliminariile, vin altele. O să-l vedem pe Burleanu cu barba sură până în anul 3000”, a declarat Adrian Porumboiu, potrivit GSP.