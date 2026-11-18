Prima probă a venit cu o provocare specială: două ingrediente-surpriză dintr-o cutie secretă au trebuit să devină baza unui preparat care să-i impresioneze pe cei trei Chefi. Andrei Bobelică a fost singurul concurent care a ales să combine tapioca cu miel, creveți și ciuperci, reușind să obțină preparatul care i-a cucerit pe chefi și l-a trimis direct la balcon. O combinație îndrăzneață, dar care a arătat că imaginația și curajul pot face diferența în bucătărie.

După prima probă, testul sub presiune a împins lucrurile la un cu totul alt nivel. De această dată, concurenții au avut de gătit cu surströmming, un preparat tradițional suedez, obținut din hering fermentat din Marea Baltică și considerat unul dintre cele mai urât mirositoare alimente din lume. Conservat în cutii metalice, acesta are un miros extrem de puternic, care i-a pus serios în dificultate pe concurenți. La final, degustarea a făcut ca Ramona să părăsească emisiunea: „Preparatul tău e aproape necomestibil”, i-a spus Chef Sorin Bontea, completând că gustul mult prea puternic și salinitatea preparatului l-au făcut aproape imposibil de consumat.

MasterChef, cele mai bune cifre de audiență din acest sezon!