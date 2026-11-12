Edi Iordănescu, antrenor în Anglia? Dezvăluirea făcută de Sky Sports

Edi Iordănescu, antrenor în Anglia? Dezvăluirea făcută de Sky Sports Fotbal extern
SPORT.RO
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Edi Iordănescu (48 de ani) e liber de contract de mai bine de un an, iar în ultimele luni a fost asociat cu mai multe echipe din Europa și Asia.

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În ultimele săptămâni, au apărut informații potrivit cărora Edi Iordănescu ar fi dorit la cluburi precum Watford, Maccabi Haifa, Wieczysta Cracovia sau Al Ahli. Antrenorul a emis un comunicat în care a recunoscut că unele informații sunt adevărat, însă a cerut ca ele să fie "tratate cu echilibru și prudență".

Edi Iordănescu mai are de așteptat. Sky Sports: Watford nu îl demite pe Dionisi

Sky Sports scrie că varianta Watford este exclusă pentru Edi Iordănescu, cel puțin pentru moment. Formația de pe Vicarage Road nu ar lua în calcul să se despartă de actualul tehnician, italianul Alessio Dionisi (46 de ani), care a fost numit în vară și are contract până în 2028.

Deși a început modest sezonul, Alessio Dionisi pare că a reușit să redreseze echipa în ultimele două etape, când a obținut 4 puncte din duelurile cu Lincoln (1-0) și Middlesbrough (0-0). Watford ocupă acum locul 20 în Championship, cu 15 puncte, 5 deasupra primei poziții retrogradabile.

Sky anunță că persoanele din conducerea lui Watford vor să îi mai acorde timp lui Dionisi și nu ar lua în calcul demiterea italianului în această pauză pentru meciurile echipelor naționale.

"Presa din România a relatat că gruparea din Championship a purtat discuții cu Edward Iordănescu pentru numirea sa în funcția de antrenor principal.

Totuși, potrivit informațiilor disponibile, conducerea intenționează să continue deocamdată cu Dionisi, iar o schimbare de antrenor nu ar fi luată în calcul în această pauză competițională", a scris Sky.

Ce a spus Costel Pantilimon despre varianta Iordănescu la Watford

Costel Pantilimon, fost portar al echipei engleze, consideră că Iordănescu ar putea avea un viitor în fotbalul din Anglia. Goalkepeer-ul evoluat la Watford între 2016 și 2018, pe vremea când echipa era în Premier League. A bifat opt apariții, a primit tot atâtea goluri și a încheiat patru meciuri fără gol încasat.

„În momentul în care reușește să facă pasul spre campionatele din vest, cred că își poate clădi o carieră acolo”, a declarat Pantilimon pentru PRO TV și Sport.ro.

Iordănescu a pregătit de-a lungul carierei echipe precum FCSB, CFR Cluj, Astra Giurgiu, Pandurii Târgu Jiu și Legia Varșovia. La echipa națională, a obținut calificarea la EURO 2024, unde România a ajuns până în optimile de finală, fază în care a fost eliminată de Olanda, scor 0-3.

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