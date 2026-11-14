Edward Iordănescu (48 de ani) se află în clubul select al antrenorilor români bine cotați care, în momentul de față, sunt liberi de contract.

Dar având în vedere că se apropie finalul anului, iar luna ianuarie redeschide perioada mercato și produce schimbări importante pe băncile mai multor echipe , și revenirea lui Edward Iordănescu „în iarbă“ prinde contur. Mai ales că, în ultimele săptămâni, s-a tot speculat că fostul selecționer al României e în vizorul unor formații arabe, dar și pe lista lui Watford, locul 20 din 24 în Championship.

Dacă va opta pentru prima sa aventură bănoasă din Asia sau pentru preluarea unei formații engleze în mare suferință, rămâne de văzut. Cert e că, anul trecut, când s-a aflat în fața acestei alegeri, Edward Iordănescu a semnat cu Legia Varșovia. Pentru că, inclusiv la vremea respectivă, avea varianta de a merge, la Al-Taawoun, în Arabia Saudită.

Acum, la un an distanța, varianta saudită e, în continuare, de actualitate pentru Edi. Chiar el a recunoscut acest lucru, în dialog cu jurnalistul Amal Ismail.

Edward Iordănescu: „Da! E adevărat. Am negociat cu cluburile din Arabia Saudită“

Având în vedere că și tatăl său, Anghel Iordănescu (76 de ani), a lucrat în Regat, cu rezultate foarte bune chiar – a cucerit trofeul Champions League de două ori – ziaristul arab a trecut direct la subiect: „Ați primit, recent, oferte de la cluburile saudite?“.

Edward Iordănescu a confirmat și a lăsat de înțeles că perspectiva unui mandat, în Saudi Pro League, îl tentează.

„Da. A existat un interes real din partea unor cluburi din Arabia Saudită. Am ajuns la discuții directe cu reprezentanții acestor grupări. Nu pomenesc numele echipelor, pentru că eu cred, cu tărie, în confidențialitatea unor astfel de discuții până când lucrurile devin clare, concrete. E și vorba de respect aici. Dar ce pot să spun e că fotbalul saudit e unul pe care îl urmăresc cu atenție. Și văd în Saudi Pro League o oportunitate profesională foarte interesantă pentru următoarea etapă a carierei mele“, și-a început discursul antrenorul de 48 de ani.

„Ce mă atrage spre fotbalul saudit e viteza cu care progresează“

În continuarea discuției, Edward Iordănescu a subliniat că vede în campionatul saudit, nu doar o oportunitate financiară, ci mai ales un prilej de a activa într-o întrecere aflată pe un trend ascendent de câțiva ani.

„Ce mă atrage pe mine spre fotbalul saudit e viteza cu care progresează. Văd aici o doză foarte mare de ambiție din partea celor care conduc fenomenul. În Arabia Saudită, nu vorbim doar despre dorința de a atrage nume mari în campionatul intern. Există și o viziune clară pe termen lung, în spatele acestui proiect. Pentru un antrenor e o mare provocare profesională să lucreze într-un astfel de mediu competitiv, cu ambiții mari“, a continuat Edward Iordănescu.

„Saudi Pro League a crescut enorm din punct de vedere tactic“

În ultimele două sezoane, Saudi Pro League a dat câștigătoarea Ligii Campionilor Asiei, trofeul fiind cucerit de Al-Ahli Jeddah, atât în 2024-2025, cât și în 2025-2026. Iordănescu e convins că acest lucru nu e întâmplător.

„Urmăresc meciurile din Saudi Pro League și am observat că, treptat, s-a acordat o atenție sporită spre partea tactică. Desigur, a crescut și nivelul jucătorilor și sunt mulți fotbaliști capabili să decidă meciurile prin abilitățile lor individuale. Dar, din ce am observat, dezvoltarea tactică a echipelor a ținut pasul cu creșterea calității individuale“, a remarcat tehnicianul român.

„Genul acesta de proiect mă interesează foarte mult“

Edward Iordănescu a explicat apoi ce fel de ofertă l-ar convinge să-și pună semnătura pe contract și să ia drumul Arabiei Saudite.

„În primul rând, vreau să văd ambiție din partea conducerii. Trebuie să înțeleg unde vrea să ajungă clubul pe termen lung, dincolo de statutul pe care îl are, în prezent. Apoi, încep să mă uit la infrastructura clubului, la lotul actual, la posibilitatea de a crea o echipă, la armonia existentă între oficialii echipei, management, stafful tehnic. Pentru mine, transparența și încrederea sunt două aspecte esențiale. Dacă există o viziune comună și dorința formării unei echipe competitive, atunci acesta e genul de proiect care mă interesează foarte mult“, a concluzionat Edward Iordănescu.