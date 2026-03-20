”Ai reveni la națională?” Răspunsul lui Edi Iordănescu

În perioada 2022-2024, Edi Iordănescu a fost selecționerul României. A bifat 28 de apariții pe banca primei reprezentative și a înregistrat o medie de 1,43 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

Iordănescu Jr. a părăsit echipa națională după Campionatul European din 2024, când România a ajuns până optimi. În locul fiului lui Anghel Iordănescu a fost numit Mircea Lucescu pe banca României.

Întrebat dacă și-ar dori să mai antreneze prima reprezentativă, Edi Iordănescu a răspuns afirmativ, dar a evidențiat că nu crede că ziua respectivă va veni prea curând.

”(n.r. Ați mai reveni la națională?) Într-o zi, da. Cu toată puterea spun da, dar cred că acea zi este destul de departe de noi”, a spus Edward Iordănescu, potrivit as.ro.

România are la finalul lunii martie un meci de totul sau nimic cu Turcia, în semifinala barajului pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026.

Dacă România va trece de Turcia (26 martie, 19:00), atunci va întâlni câștigătoarea din meciul Slovacia - Kosovo în finala barajului (31 martie, 21:45).

„Forma de moment a jucătorilor. Avem mulți băieți care traversează o perioadă bună: Man marchează, Mihăilă marchează, Ianis Hagi a înscris recent, Nicu Stanciu la fel, Răzvan Marin marchează și joacă constant.

Jucătorii de la mijloc în sus traversează o perioadă bună. Chiar și Bîrligea - să nu ne lăsăm influențați de ultimul joc - a marcat și este important în campionatul nostru. Deci forma sportivă este bună pentru noi”, a spus Iordănescu, potrivit gsp.