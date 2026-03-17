Edi Iordănescu, în vârstă de 47 de ani, se află în prezent în căutarea unui nou angajament, după ce mandatul său la Legia Varșovia s-a încheiat oficial pe 31.10.2025. Antrenorul a vorbit deschis despre relațiile profesionale pe care le-a avut de-a lungul timpului cu diferiți finanțatori din fotbalul românesc și internațional.

Un nume surpriză în topul celor mai dificili

Pus să aleagă între Gigi Becali și Neluțu Varga pentru titlul de cel mai dificil partener de negocieri, fostul selecționer a surprins, indicând conducerea ultimei formații pe care a pregătit-o.

„Cred că dacă fac un top acum, cu patronul de la Legia am avut cele mai lungi discuții. Dar da, am lucrat în țară cu... Neluțu Varga, Gigi Becali, Nicolae de la Astra, Porumboiu. Eu îi consider pe toți niște domni, le mulțumesc tuturor pentru că mi-au dat posibilitatea să lucrez pentru cluburile dânșilor.

Dar dacă au fost contracte pe care nu am reușit să le termin, au fost tocmai pentru că indiferent de provocări, de context, de dificultăți, nu m-am abătut de la valorile mele și am preferat de multe ori să plec. Chiar dacă pe termen scurt am pierdut, dar pe termen mediu-lung am câștigat”, a transmis Edi Iordănescu, potrivit DigiSport.