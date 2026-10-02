Edi Iordănescu a reacționat cu privire la schimbările lui Gică Hagi înainte de Polonia - România

Iordănescu a subliniat că atunci când faci un număr mare de schimbări în formula de start trebuie să ai o strategie clară. El și-a exprimat convingerea că Hagi a ținut cont de acest aspect, însă pur și simplu împotriva Bosniei nu i-a reușit planul.

Decizia sa i-a adus numeroase critici în spațiul public. Fostul selecționer Edi Iordănescu s-a pronunțat asupra subiectului, din perspectiva experienței sale la echipa națională.

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„Eu pot să vorbesc doar despre ce am făcut eu prin paralele, dar sub nicio formă nu voi comenta deciziile lui Gică pentru că nu sunt în măsură. El știe ce plan are, cum vede etapele, el știe ce vede în interior. Eu am fost în situația asta și știu cum e să vină păreri din afara grupului.

Mă raportez la perioada mea, a fost foarte multă critică la începutul meu de mandat, în Liga Națiunilor, când rezultatele nu au fost cele așteptate, cu șapte puncte și ultimul loc. Mai rar se întâmplă să faci șapte puncte și să te clasezi pe ultimul loc. Mi-am asumat atunci.

Am mai spus și o repet. A fost cea mai importantă perioadă din tot mandatul, a fost perioada de cunoaștere, de analiză. Eu aveam o clauză clară în contract prin care Federația mă putea demite.

Edi Iordănescu: „Trebuie să schimbi cu o strategie clară, nu doar că schimbi și să vezi ce iese”

M-am dus cu un plan clar la Federație, am spus cum văd eu lucrurile. Am spus că dacă voi continua, va urma o serie de măsuri deloc ușoare pentru mine, dar asumate și foarte nepopulare. Asta s-a întâmplat, dar am avut susținere.

Federația a spus că are încredere totală în mine și în concluziile mele. Am avut sprijinul care m-a ajutat și pe mine să pregătesc totul pentru a ajunge la EURO. De la un meci la altul am avut mereu cinci sau șase schimbări. Nu există echilibru total, faci ceva, pierzi în altă parte. Automat pierzi automatisme și repere.

Când schimbi, trebuie să ai o strategie foarte clară. Și eu când schimbam cu stafful, știam foarte bine jucătorii. Știam organismul tuturor, cum se recuperează. Unii sunt jucători care se pot recapacita repede, iar alții nu. Trebuie să analizezi și ce soluții ai pentru a nu te dezechilibra.

Atunci când schimbi, trebuie să schimbi cu o strategie clară, nu doar că schimbi și să vezi ce iese. Eu sunt sigur că Gică a analizat împreună cu stafful, dar că nu a ieșit, e un alt subiect”, a declarat Edi Iordănescu, potrivit digisport.ro.

Meciul Polonia - România se joacă astăzi, de la 21:45, și va fi transmis LIVE FOTO & TEXT pe Sport.ro.