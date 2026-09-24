Edi Iordănescu rupe tăcerea despre oferta de la FCSB: ”Ne-am întâlnit!”

Edi Iordănescu rupe tăcerea despre oferta de la FCSB: ”Ne-am întâlnit!” Superliga
SPORT.RO
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Laurențiu Reghecampf va prelua joi banca tehnică a roș-albaștrilor, după ce și-a reziliat contractul cu Esperance Tunis.

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FCSBedi iordanescuGigi Becaliedward iordanescu
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Edi Iordănescu a fost prima variantă de antrenor a lui Gigi Becali pentru banca tehnică a lui FCSB după despărțirea de Marius Baciu. Finanțatorul roș-albaștrilor a dezvăluit că l-a abordat pe Iordănescu Jr. în biserică.

Edi Iordănescu: ”A fost o glumă între mine și patronul clubului!”

  • Edward iordanescu
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Totuși, mutarea nu s-a concretizat, iar pe banca fostei campioane din Liga 1 va ajunge Laurențiu Reghecampf, care va conduce în această seară primul antrenament. Edi Iordănescu a rupt tăcerea despre presupusa ofertă primită din partea lui FCSB.

Referitor la FCSB nu a fost nimic, a fost o glumă între mine și patronul clubului, făcută de el într-un moment în care ne-am întâlnit, nimic mai mult, nu s-a pus problema să vin la FCSB, va avea de azi un nou antrenor. FCSB are drumul ei, eu îl am pe al meu”, a declarat Edi Iordănescu, potrivit GSP.

Edi Iordănescu exclude o revenire la FCSB

Întrebat dacă s-ar mai vedea pe viitor în postura de antrenor al lui FCSB, fostul selecționer al României a mărturisit că, deși se ferește să ofere răspunsuri tranșante, cel mai probabil acest lucru nu va mai fi posibil. Edi Iordănescu a dezvăluit și motivul pentru care nu mai ia în calcul varianta FCSB. Același motiv pentru care a plecat de la gruparea roș-albastră în 2021: implicarea lui Gigi Becali în alcătuirea echipei de start și la schimbări.

Niciodată nu mi-a plăcut să fiu categoric, dar dacă mă întrebi în acest moment feeling-ul meu este că am fost acolo, am dat o șansă unei provocări, după mai multe propuneri de-a lungul timpului, au fost 4-5 variante înainte.

Într-un final am fost sensibilizat, să zic așa, între ghilimele, și am dat curs unei oferte. Dar dacă pleci după 8 victorii și un egal, mai mult nu știu ce să fac, să revin și să fac 9 victorii din 9, probabil îmi e imposibil. Dacă nici rezultatele nu au contat pentru o bună colaborare, înseamnă că nu mă pot desfășura acolo.

Am respect foarte mult pentru oamenii de succes, care fac bani în viață, care investesc în fotbal și în sport, este domeniul unde și eu activez, fiecare are dreptul să decidă ce vrea pe banii lui. Vorbesc la general, nu de FCSB.

Dar în același timp îmi fac și eu meseria cum cred de cuviință. Cum cred că pot fi mai eficient, iar eu sunt eficient când latura tehnică îmi aparține în exclusivitate, la fel și deciziile. Mai departe analizați voi, dacă mă mai puteți vedea acolo sau nu”, a continua antrenorul.

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