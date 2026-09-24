Reacția lui Edi Iordănescu după ce a văzut că Gică Hagi a lăsat 9 jucători acasă înainte de Suedia - România

Reacția lui Edi Iordănescu după ce a văzut că Gică Hagi a lăsat 9 jucători acasă înainte de Suedia - România Nationala
SPORT.RO
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Gică Hagi a decis să lase nouă jucători acasă înaintea meciului Suedia - România, care se joacă mâine, de la 21:45, în prima rundă din Liga Națiunilor.

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edi iordanescuGica HagiEchipa NationalaSuedia
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După ce a stabilit un lot foarte numeros - 32 de jucători - pentru acțiunea cu 4 meciuri în Liga Națiunilor, Gică Hagi a păstrat doar 23 pentru deplasarea din Suedia. Daniel Bîrligea, Raul Opruț, David Matei, Cătălin Cîrjan, Marius Marin, Alexandru Cicâldău, Tony Strata, Bogdan Racovițan și Olimpiu Moruțan nu își vor face apariția în primul joc.

Reacția lui Edi Iordănescu după ce a văzut că Gică Hagi a lăsat 9 jucători acasă înainte de Suedia - România

Cei nouă jucători rămân la Mogoșoaia în aceste zile și vor continua să se pregătească pentru următoarele trei jocuri din Liga Națiunilor.

Edi Iordănescu, fostul selecționer al naționalei, spune că înțelege decizia lui Gică Hagi, însă se teme că cei nouă jucători lăsați acasă ar putea să se deconecteze de la miza acestei acțiuni.

"Mă așteptam să lase jucători acasă. E foarte greu să porți un număr atât de mare de jucători după tine într-o deplasare. În același timp, e și o parte negativă în tot contextul. Dacă îți rămân atât de mulți jucători acasă, ies puțin din circuit inclusiv mental, emoțional, ies puțin din starea sa de competiție.

Dar sunt sigur că cei care rămân acasă au capacitatea să se reconecteze rapid cu grupul. E posibil ca unii dintre acești băieți acasă să apară de la început în următorul joc.

Deciziile tehnice ale lui Gică mi-e greu să le comentez. Am fost și eu acolo și știu cât de greu digeram observațiile care nu erau obiective. Nu vreau să cad în aceeași capcană", a spus Edi Iordănescu, la GSP Live.

Cum arată lotul României pentru meciul cu Suedia

Programul României din Liga Națiunilor

  • Vineri, 25 septembrie, ora 21:45: Polonia – Bosnia-Herțegovina, Suedia – ROMÂNIA
  • Luni, 28 septembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Bosnia-Herțegovina, Suedia – Polonia
  • Vineri, 2 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Suedia, Polonia – ROMÂNIA
  • Luni, 5 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Polonia, ROMÂNIA – Suedia
  • Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Polonia, Suedia – Bosnia-Herțegovina
  • Marți, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – ROMÂNIA, Polonia – Suedia
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