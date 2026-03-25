România înfruntă Turcia, joi, de la ora 19:00 , la Istanbul, în semifinalele play-off-ului pentru Cupa Mondială.

, la Istanbul, în semifinalele play-off-ului pentru Cupa Mondială. Învingătoarea din duelul Turcia - România va înfrunta în deplasare finala barajului cu câștigătoarea din meciul Slovacia - Kosovo. Ultimul act al play-off-ului este programat marți, 31 martie, de la ora 21:45.

Mihai Stoica are acum o altă părere despre Andrei Rațiu

Mihai Stoica a fost adesea unul dintre cei mai mari critici ai lui Andrei Rațiu. Fundașul de la Rayo Vallecano a fost acuzat după meciul cu Bosnia (1-3) că "face figurație la echipa națională" și că "a făcut o partidă execrabilă" cu Cipru (2-2).

Acum, oficialul de la FCSB are o altă părere despre Andrei Rațiu, după ce l-a urmărit în campionatul Spaniei, la meciurile lui Rayo Vallecano.

"Eu l-am văzut pe Rațiu anul ăsta și mi s-a părut alt jucător. E mult mai responsabil defensiv, parcă mai matur. Am fost unul dintre criticii lui pentru că aveam senzația că joacă într-un fel la echipa de club și într-un alt fel la echipa națională. Am spus și o repet: la națională părea că e un decar obligat să joace fundaș dreapta.

Acum, am mari speranțe că va fi foarte bine mâine și defensiv. Împotriva adversarilor de calibru el a jucat mereu bine", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport, cu o zi înainte de Turcia - România.

Andrei Rațiu va fi titular în echipa României la Istanbul, iar adversarul său direct este așteptat să fie Kenan Yildiz (20 de ani), decarul de la Juventus.