Semneaza pana la urma Dennis Man? Norwich pregateste o ultima oferta saptamana viitoare pentru "perla" lui BECALI!

Dupa ce initial au renuntat la ideea de a-l mai transfera pe Man din cauza pretentiilor financiare ale patronului FCSB-ului, cei din conducerea lui Norwich sunt dispusi sa mai faca o ultima oferta saptamana viitoare. Acestia cred in talentul si ambitia mijlocasului de banda care a devenit in ultimii ani unul dintre jucatorii de baza de la FCSB.

"Norwich va mai face saptamana viitoare o ultima oferta pentru Dennis Man, inainte de a se orienta spre alti jucatori", scrie presa din Anglia.

Norwich City will make one last attempt to sign Dennis Man next week before moving on to other targets.

Stuart Webber and Gigi Becali are some way apart of their evaluations but it is believed the player has asked for the move now which puts the pressure on FCSB#ncfc #fcsb pic.twitter.com/8uyyyk9NIx