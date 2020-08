Inca o varianta de 5 stele pentru Dennis Man! Ce club urias al Europei e asteptat sa faca oferta dupa ce au picat negocierile cu englezii

Sansele lui Dennis Man de a prinde un transfer in Serie A sunt in crestere.

Potrivit jurnalistilor turci de la Fotomac, atacantul Diego Perotti va semna cu Fenerbahce, lasand un loc liber in ofensiva celor de la AS Roma. In aceste conditii, italienii ar putea sa redevina interesati de transferul lui Dennis Man.

Singurul impediment pentru mutarea 'perlei' lui Gigi Becali ar fi suma pe care Gigi Becali o cere pentru tanarul jucator.

AS Roma il transfera pe Perotti pentru 1,7 milioane de euro, in timp ce patronul ros-albastrilor nu vrea sa-l dea pe Man pentru mai putin de 15 milioane de euro.

Din cauza acestui pret, fotbalistul in varsta de 21 de ani a mai ratat in aceasta vara transferul in Anglia, la Norwich.