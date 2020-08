Au facut rost de bani! Un club e gata sa faca o noua OFERTA pentru Dennis Man! Isi vand CAPITANUL si intra in cursa pentru 'perla' lui Becali

Un club care l-a monitorizat atent pe Dennis Man este gata sa faca o noua oferta, care ar putea fi pe placul lui Gigi Becali.

Dennis Man (21 de ani) are sanse tot mai mari sa o paraseasca pe FCSB in aceasta vara. Atacantul ros-albastrilor a avut mai multe oferte concrete in ultima perioada, iar oficialii clubului Norwich sunt ultimii care au venit la Bucuresti pentru a sta la masa negocierilor cu Gigi Becali. Pretentiile finantatorului de la FCSB au fost prea ridicate si mutarea la Norwich a picat.

Feyenoord e gata sa reintre pe fir in cursa pentru Man. Olandezii l-au monitorizat pe fotbalistul ros-albastrilor si au facut chiar si o oferta de 7 milioane de euro in trecut, care a fost refuzata de Gigi Becali.

Presa din Olanda anunta ca Feyenoord este aproape sa isi vanda capitanul, pe Steven Berghuis (28 de ani), iar cu banii incasati de pe acesta ar putea sa faca o noua oferta pentru Man, care este considerat succesorul perfect.

Feyenoord Transfermarkt, citati de soccernews.nl, noteaza ca Feyenoord este interesata de fotbalistul FCSB-ului, recent castigator al Cupei Romaniei, pentru care Gigi Becali solicita 12 milioane de euro. Berghuis are deja un acord cu clubul prin care este lasat sa plece in aceasta vara daca isi gaseste o noua echipa, iar dupa ce mutarea capitanului se realizeaza ar putea sa vina si o noua oferta pentru Man.

9 goluri si 5 pase decisive are Man in acest sezon pentru FCSB.