"A bagat multi bani!" Ce a spus Kapetanos despre Gigi Becali! Fostul jucator al FCSB a vorbit si de o eventuala revenire in Romania

Pantelis Kapetanos (37 de ani) s-a retras din activitatea de fotbalist in 2019.

Grecul este unul dintre cei mai valorosi atacanti care au trecut prin Romania, castigand titlul de campion atat cu CFR Cluj (2011/2012), cat si cu FCSB (2013/2014), dar si o Cupa a Romaniei la echipa lui Gigi Becali (2010/2011). Prestatiile lui Kapetanos in Liga 1 l-au propulsat la Campionatul Mondial din 2010, acolo unde l-a infruntat chiar pe Diego Maradona, care era la acel moment selectioner al Argentinei.

Kapetanos s-a retras in Grecia, dar intentioneaza sa revina in Romania dupa ce isi va lua diploma de antrenor, pentru ca intentioneze sa-si inceapa cariera de tehnician aici.

"Am petrecut ani frumosi in Romania, mai vorbesc si acum cu fosti colegi, am reusit sa castig trofee la voi in tara si sa leg prietenii solide. Cred ca si fundasilor care m-au marcat le-a placut de mine. Ma voi intoarce in Romania, insa dupa ce-mi voi lua diploma de antrenor, intentionez sa antrenez o echipa din Romania", a declarat Kapetanos pentru Digi Sport.

De asemenea, Kapetanos a ramas cu o impresie buna despre fostul sau patron, Gigi Becali, chiar daca acesta l-a mai criticat in trecut si a avut unele reactii mai acide.

"Gigi e un om care iubeste mult echipa, a bagat multi bani la Steaua, a vrut ca formatia lui sa joace la cel mai inalt nivel in Europa, a castigat campionate si si-a vazut visul cu ochii. E de apreciat Gigi pentru tot ce a facut!".