Dica a lamurit situatia lui Adrian Mutu de la nationala U21: "E clar ca e tentant sa mergi la acel club!"

Nicolae Dica a recunoscut ca a avut mai multe oferte in aceasta perioada, dar a ales sa ramana la echipa nationala.

Secundul lui Mutu de la nationala U21 a comentat si situatia "Briliantului". Dupa ce Dan Petrescu s-a despartit de CFR, fostul decar al Romaniei a fost pe lista lui Nelutu Varga. Dica a declarat ca este tentant sa mergi la un club care se lupta in fiecare an pentru castigarea campionatului.

"Da, normal, atata timp cat esti la inceput de cariera si esti ofertat de o echipa care vrea sa castige campionatul, care isi doreste sa faca performanta in fiecare an, e clar ca e tentant sa mergi la acel club.

Atata timp cat sunt la nationala, voi respecta contractul pe care il am, pentru ca altfel, la discutiile avute in aceasta perioada, puteam sa plec. Atat timp cat voi avea contract, voi ramane alaturi de Mirel Radoi", a declarat Nicolae Dica pentru TelekomSport.

Pentru nationala Romaniei urmeaza preliminariile Campionatului Mondial din 2022, iar Dica isi doreste ca tricolorii sa obtina in continuare rezultate pozitive.

"Incercam sa scoatem cat mai mult, noi avem incredere ca vom putea sa facem rezultate pozitive in urmatoarea perioada. Consideram ca avem jucatori in acest moment care sunt la un nivel, dar ei pot sa ajunga la un nivel mult mai mare intr-o perioada de un an, doi ani de zile.

La fotbal liniste nu poti sa ai niciodata, la fotbal linistea nu exista. Noi ne dorim sa facem mai mult, noi intotdeauna suntem nemultumiti, chiar daca reusim sa castigam un joc cu o echipa buna, intotdeauna ne dorim mai mult", a spus fostul antrenor de la FCSB.

