Descoperirea anului 2019 la nationala? Progresul fantastic al romanului crescut la Arsenal

Vlad Dragomir (20 de ani) a prins lotul de 23 al Romaniei pentru Europeanul U21 din Italia si San Marino.

Cifrele sezonului il recomanda insa chiar pentru un rol mai important in tricoul Romaniei. Chiar la nationala mare! Dragomir a avut un an excelent la Perugia, in Serie B, la prima sa experienta intr-un campionat de seniori. Dragomir a jucat 32 de meciuri pentru echipa lui Nesta si s-a batut pana in ultima clipa la promovare. Echipa lui Nesta a cedat in play-off-ul pentru Serie A, de unde a fost eliminata de Verona.

Dragomir a semna cu Perugia din postura de jucator liber de contract, dupa ce vara trecuta s-a despartit de Arsenal. Pustiul a avut un salt important si in ceea ce priveste cota de transfer. Conform datelor transfermarkt, Dragomir este acum evaluat la 1,5 milioane de euro, aproape de 4 ori mai bine fata de vara lui 2018, cand a plecat de pe Emirates. Dragomir are a 4-a cea mai mare cota din lotul Perugiei, dupa nord-coreeanul Han (4 milioane), Valerio Verre (3,5 mil) si Luca Video (2,5 mil).

In acest sezon, Dragomir a prins 32 de meciuri, a marcat un gol si a oferit 3 assist-uri.