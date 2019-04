EXCLUSIV | Gica Hagi negociaza ACUM transferul lui Ianis! Mitica Dragomir: "Va dau in premiera, sper ca nu se supara Gica"

Dumitru Dragomir sustine ca Gica Hagi negociaza astazi transferul lui Ianis in strainatate.

Gica Hagi negociaza vanzarea lui Ianis Hagi. Cei doi, impreuna cu George Ogararu, director de scouting si relatii internationale la FC Viitorul, se afla la Barcelona! Dumitru Dragomir, fostul presedinte al LPF, sustine ca acestia au plecat in Spania pentru a discuta transferul!

Desi nu a aflat inca numele echipei cu care Hagi negociaza transferul fiului sau, Dumitru Dragomir e sigur: "Ianis poate juca oriunde, e un fotbalist extraordinar! A prins forta in picioare".

Dragomir: "Au zburat cu mine la Barcelona! Va intrebati de ce?!"

"Eu cred ca se contureaza un transfer foarte mare. In avionul de Barcelona, ieri, ca am venit cu Hagi, cu Ianis, cu Ogararu si cu Popescu... Va puneti intrebarea de ce a venit aici?!

La Barcelona. Sau la Manchester?! Nu vad de ce nu! Va dau in premiera, ca nu cred ca se supara Hagi, ca vorbesc frumos.

Am venit cu ei in avion, am stat de vorba. Hagi mi-a explicat despre cum vede el fotbalul. Lumea il intelege greu, dar el are dreptate. E extraordinar, are niste idei fenomenale si de aia joaca echipa lui.



Din vara l-as lasa pe Ianis sa plece pe bani multi. E copt, a prins forta in picioare, e fotbalist care loveste si cu stangul, si cu dreptul.



Stirea e ca au venit aici ca sa discute cu cineva. Ce naiba, sunt si eu om de fotbal, fac asta de o viata intreaga, ma pricep putin. Apoi, nu va puneti intrebarea ce cauta si cu Ogararu?!", a spus Dumitru Dragomir la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X.