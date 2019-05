Record pentru SuperVlad: 30 de meciuri pentru Dragomir la primul sezon in Italia! L-a cucerit definitiv pe Nesta si poate prinde un transfer urias dupa Euro

Dragomir a plecat de la Arsenal dupa ce contractul i s-a terminat, vara trecuta.

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Mijlocasul a ajuns la Perugia, in Serie B. Apreciat de antrenorul Nesta, Dragomir a reusit o performanta importanta la doar 20 de ani. A strans 30 de meciuri in acest sezon, toate ca titular. Dragomir a vazut de pe banca doar 4 jocuri. Fotbalistul din nationala U21 poate ajunge la 31 de partide daca intra si in jocul care decide sezonul pentru Perugia, cel cu Cremonese. Echipa lui Nesta e acum la doua puncte de ultimul loc care trimite la baraj, ocupat chiar de adversara de sambata. Perugia are nevoie si ca Verona sa se incurce cu Foggia. Dragomir are un numar record de prezente in Italia pentru un roman aflat la primul sezon in Serie A sau Serie B.

Vlad Dragomir are sanse mari sa fie in lotul lui Radoi pentru Euro U21 din Italia si San Marino. De fotbalistul plecat de la Timisoara se intereseza Benfica Lisabona, dar si cluburi din Serie A.