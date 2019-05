EXCLUSIV | Nici Edi Iordanescu, nici Sumudica! De ce nu ii vede Dragomir pe cei doi la FCSB: "El nu stiu daca ar prinde iarna acolo"

Gigi Becali a anuntat plecarea lui Mihai Teja de la FCSB inca dinaintea ultimului meci din Play Off. El a recunoscut ca i-ar vrea pe Marius Sumudica ori Edi Iordanescu.

Gigi Becali l-a "curatat" deja pe Mihai Teja. Antrenorul sosit in iarna de la Gaz Metan, in locul lui Nicolae Dica, va parasi FCSB dupa meciul cu CFR-ul, partida fara miza din ultima etapa a Play Off-ului. Patronul formatiei ros-albastre a recunoscut ca ar vrea sa aduca la FCSB pe Marius Sumudica ori pe Edi Iordanescu.

"Tot cu cine iau campionatul", i-ar fi spus Becali intr-o discutie telefonica lui Sumudica, potrivit spuselor antrenorului.

Mitica Dragomir: "Edi nu cred ca ar rezista pana in iarna, Sumudica e de bani multi"



Dumitru Dragomir, fost presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, nu crede in scenariul mutarii unuia dintre cei doi antrenori la FCSB. El spune ca "Edi Iordanescu nu ar rezista pana in iarna", iar "Sumudica e antrenor de bani multi".

"Edi Iordanescu poate sa antreneze la FCSB, pentru ca e un tip inteligent. Dar nu cred ca rezista pana in iarna.

El vine la masa bogata, la o echipa inchegata... Edi e un antrenor tanar si inteligent, are marfa buna, adica are cu ce sa defileze", a spus Dumitru Dragomir la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X.

"Nu poate sa antreneze Sumudica la FCSB. E omu' dracului. El e antrenor de bani multi. Dupa Razvan Lucescu si Contra, poate si dupa Rednic, eu il consider extraordinar de tare pe Sumudica", a mai spus Dragomir.