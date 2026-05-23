Un economist german a prezis câștigătoarele la ultimele trei Cupe Mondiale, iar acum știe cine se impune la CM 2026

Turneul final găzduit de SUA, Mexic și Canada bate la ușă, iar previziunile bazate pe analize de date au început deja să apară. Potrivit modelului matematic creat de economistul german Joachim Klement, Olanda va câștiga în premieră Cupa Mondială. Echipa batavă a mai jucat trei finale în istorie, toate pierdute (1974, 1978, 2010). În prezent, naționala ocupă locul 7 în ierarhia FIFA și pornește cu șansa a opta la casele de pariuri.

Klement are o rată de succes de 100% la ultimele trei ediții de Campionat Mondial. Neamțul a anticipat triumful Germaniei din 2014, succesul Franței din 2018 și trofeul cucerit de Argentina în 2022, în Qatar.

Drum de foc pentru Olanda la Mondial

Formatul extins la 48 de echipe aduce 104 meciuri programate între 11 iunie și 19 iulie. În faza grupelor, Olanda este repartizată alături de Japonia, Suedia și Tunisia, debutul fiind programat pe 15 iunie, la Dallas, împotriva niponilor. După grupă, sistemul matematic indică victorii împotriva Marocului și Canadei, urmate de un duel teribil în sferturile de finală contra Franței.

„Am fost puțin surprins când modelul și simulările mele au arătat că Olanda va câștiga. Mai ales luând în considerare că simularea a arătat că Olanda are un drum foarte, foarte greu spre finală”, a transmis Klement pentru SBS Dutch.

Despre șocul din sferturi, economistul a nuanțat: „Franța ar avea o șansă mai bună să câștige împotriva Olandei, pentru că este una dintre cele mai bune echipe din lume în acest moment. Dar în orice zi dată, în orice meci anume, norocul joacă un rol important și, de fapt, aproximativ 50 la sută din rezultat este determinat de noroc”.

În semifinale, previziunea o scoate în calea Olandei pe naționala Spaniei. „Dacă Olanda ajunge în semifinale, va fi o situație în care deja are multă încredere că poate învinge pe oricine. Cred că va fi la propriu 50/50 dacă învinge Spania sau nu, iar dacă trece de Spania, atunci drumul spre titlu este deschis”, a spus Klement.