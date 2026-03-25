Dacă „tricolorii” vor reuși să treacă de echipa pregătită de Vincenzo Montella, finala pentru calificare se va disputa pe 31 martie, în deplasare, contra câștigătoarei dintre Slovacia și Kosovo.

Partida se va juca pe stadionul „Beșiktaș Park”, de la ora 19:00, și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

Dorin Rotariu avertizează înainte de Turcia - România: „Acela este atuul lor”

Stabilit în Turcia de la începutul anului, Dorin Rotariu a analizat pentru PRO TV și Sport.ro punctele forte ale adversarilor. Românul consideră că principalele pericole vin din calitățile individuale ale jucătorilor ofensivi.

Rotariu i-a evidențiat în special pe Arda Guler și Kenan Yildiz, doi dintre cei mai talentați jucători din lotul Turciei, care pot face diferența în orice moment.

„Momentele individuale sunt atuul lor. Cred că se vor baza mult pe astfel de faze. Yildiz și Arda Guler vor fi oamenii de bază în atac și se vor baza pe abilitatea lor de a face diferența”, a declarat Dorin Rotariu pentru PRO TV și Sport.ro.

În prezent, Dorin Rotariu evoluează în Turcia, la Eyupspor. În acest sezon, fotbalistul român a adunat 26 de meciuri pentru formația sa, reușind să marcheze trei goluri și să ofere o pasă decisivă.

