Cel mai negru scenariu la EURO U21! De ce tremura pustii lui Radoi inaintea meciurilor din Grupa B: detaliul la care nu s-a gandit nimeni

Romania e cu un pas in semifinalele EURO U21!

Nationala antrenata de Mirel Radoi are doua victorii din doua posibile la EURO U21 pana in acest moment. Romania a invins Croatia si Anglia si mai are un singur meci de jucat in faza grupelor, cu Franta.

Un egal cu francezii ar ajuta echipa U21 a Romaniei sa castige grupa si sa se califice fara nicio emotie in semifinale. Totusi, o infrangere cu un scor de peste 2-0, ar ajuta Italia sa mearga mai departe din postura de cel mai bun loc 2 din faza grupelor. Golaverajul Italiei este +3, sub Romania in acest moment.

Insa, nici meciurile care se vor disputa duminica seara la EURO U21 nu ar trebui privite cu indiferenta. Danemarca poate intra si ea in cursa pentru calificarea in semifinale din postura celui mai bun loc 2.

In cazul in care Romania pierde 0-1 in fata Frantei, iar Danemarca castiga ultimul duel din grupe cu Serbia, scor 4-0, ambele echipe ar ajunge sa aiba un golaveraj identic, +4 (8-4).

Serbia este, in acest moment, ultima clasata in Grupa B, cu 0 puncte si un golaveraj de -7 (1-8).

In caz de egalitate la golaveraj intre Romania si Danemarca, departajarea va fi facuta dupa criteriul cartonaselor galbene. Totusi, si aici este egalitate in acest moment, cate 6 cartonase de ambele parti.

Daca egalitatea perfecta se pastreaza in continuare si la acest capitol, coeficientul UEFA va fi luat in considerare pentru departajare, iar Romania va avea de pierdut.

Situatia in Grupa B

1. Germania - 6 puncte (+7)

2. Danemarca - 3 puncte (4-4)

3. Austria - 3 puncte (3-3)

4. Serbia - 0 puncte (-7)

Ultimele meciuri din Grupa B se joaca duminica seara, de la ora 22:00: Germania - Austria si Danemarca - Serbia.