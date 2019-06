ROMANIA U21 - FRANTA U21 0-0 | "Generatia noastra s-a saturat de povestile Generatiei de Aur, scoate ea oamenii in strada!" Accidentat, Denis Dragus si-a sustinut colegii din tribune

Romania joaca cu Germania in semifinalele EURO U21!

Romania a castigat Grupa C la EURO U21. Echipa antrenata de Mirel Radoi a invins Croatia si Anglia si a facut 0-0 cu Franta.

Eroii de la tineret vor juca joi, de la ora 19:00 (ora Romaniei), cu Germania, in semifinalele EURO U21.

Denis Dragus a parasit lotul de la turneul final din cauza unei accidentari la calcai, insa a venit sa-i sustina pe coechipierii sai din tribune.

"Cred ca ne putem numi unii dintre cei mai fericiti romani. Nu stiu cata lume ne-ar fi dat sanse la inceput, dar noi am avut incredere in acest grup minunat si ne bucuram. Cred ca generatia noastra s-a saturat de povestile Generatiei de Aur si cred ca s-a hotarat sa scoata ea oamenii in strada. Cred ca ne vedem in finala!", a spus Denis Dragus, dupa meciul dintre Romania si Franta.