Decizie de ultima ora luata de Mirel Radoi! Inca un jucator convocat la nationala dupa lista soc de ieri! Anuntul facut de FRF 

Radoi se va baza pe serviciile lui Cristi Ganea la echipa nationala.

Ganea este in prezent legitimat in Grecia, la echipa Aris Salonic, iar astazi a primit faxul de convocare pentru meciurile nationalei mari, potrivit site-ului FRF.

Fotbalistul in varsta de 28 de ani are 5 meciuri pentru echipa nationala si va ajunge in cantonamentul de la Mogosoaia dupa ce Aris va juca in campionat cu AEK Atena, club la care evolueaza Ionut Nedelcearu, jucator care a fost si el convocat pentru aceasta actiune a echipei nationale.

Ganea s-a transferat la Aris Salonic in august 2020. Jucatorul roman are un salariu de 25 de mii de euro pe luna, iar in ultimii ani a fost legitimat la Bilbao, insa nu a reusit sa se impuna.

Jucatorii convocati de Mirel Radoi:

Portari: Ciprian Tatarusanu (AC Milan/Italia, 72/0), David Lazar (Astra Giurgiu, 0/0), Valentin Cojocaru (FC Viitorul, 0/0);

Fundasi: Valentin Cretu (FCSB, 0/0), Vasile Mogos (Chievo Verona/Italia, 1/0), Iulian Cristea (FCSB, 1/0), Mihai Balasa (Universitatea Craiova, 8/0), Bogdan Tiru (Jagiellonia/Polonia, 2/0), Ionut Nedelcearu (AEK Atena/Grecia, 11/0), Alin Tosca (Gaziantep F.K./Turcia, 21/0), Vlad Chiriches (Sassuolo/Italia, 59/0), Nicusor Bancu (Universitatea Craiova, 17/0), Mario Camora (CFR Cluj, 1/0);

Mijlocasi: Razvan Marin (Cagliari/Italia, 23/1), Alexandru Maxim (Gaziantep F.K./Turcia, 42/6), Alexandru Baluta (Akademia Puskas/Ungaria, 5/1), Erik Bicfalvi (FC Ural/Rusia, 4/0), Dan Nistor (Universitatea Craiova, 4/0), Alexandru Albu (UTA Arad, 0/0), Dennis Man (FCSB, 4/1), Florin Tanase (FCSB, 3/0);

Atacanti: George Puscas (Reading/Anglia, 19/7), Denis Alibec (Kayserispor/Turcia, 15/2).

Alti 8 fotbalisti se afla pe lista de rezerva: Cristian Balgradean (CFR Cluj, 0/0), Bogdan Mitrea (Sepsi OSK Sf. Gheorghe 0/0), Cristian Manea (CFR Cluj, 10/1), Deian Sorescu (Dinamo, 0/0), Ovidiu Bic (Universitatea Craiova, 0/0), Mihai Capatina (Universitatea Craiova, 0/0), Andrei Ivan (Universitatea Craiova, 7/0), Sergiu Bus (FCSB, 0/0).

Romania va juca pe 11 noiembrie un amical cu Belarus si inca doua partide in Nations League cu: Norvegia, acasa, pe 15 noiembrie si cu Irlanda de Nord, in deplasare, pe 18 noiembrie. Meciul amical va fi difuzat pe PRO X, iar partidele din Liga Natiunilor vor fi transmise in direct pe PRO TV.