Problemele de sănătate pe care le-a avut ”Il Luce” au dus la internarea sa la Spitalul Universitar. Cel mai galonat antrenor român se află sub supravegherea atentă a medicilor și a efectuat, în aceste zile, mai multe analize.

Mircea Lucescu NU va fi externat vineri!

Lucescu spera să fie externat în cursul zilei de vineri, dar medicii vor să-l țină, în continuare, sub observație, din informațiile obținute de Sport.ro. Dacă nu va apărea nimic neprevăzut, fostul selecționer ar putea fi externat în acest sfârșit de săptămână.

În urmă cu o zi, ”Il Luce” a fost vizitat la Spitalul Universitar de președintele FRF, Răzvan Burleanu, dar și de Mihai Stoichiță, directorul tehnic. Aceștia s-au interesat de starea de sănătate a lui Lucescu și i-au făcut acestuia o propunere.

Chiar dacă ”mandatul” său de selecționer s-a încheiat, Lucescu ar putea rămâne în cadrul Federației Române de Fotbal sub o altă funcție. Burleanu ar vrea să se folosească de experiența acumulată de fostul selecționer pentru a dezvolta fotbalul românesc.

Răzvan Burleanu l-a vizitat pe Mircea Lucescu: ”Ne interesează să-l integrăm într-un rol nou”

„Despre situația medicală a domnului Lucescu, nu pot să vă dau detalii. Doar dânsul și familia sunt în măsură, așa că o să vă rog să vă adresați direct familiei și domnului Lucescu.

Noi ne-am dorit, în primul rând, și eu și directorul tehnic, să putem să-l vedem imediat când situația sa medicală a permis acest lucru. Ceea ce ne interesează este să putem să-l integrăm pe domnul Lucescu într-un rol nou, în lunile următoare, la nivelul FRF și al fotbalului românesc, ca să beneficiem de acest transfer de cunoaștere pe care domnul Lucescu l-a adunat de-a lungul timpului, astfel încât să putem să ne pregătim și mai bine antrenorii și jucătorii”, a spus Răzvan Burleanu.

Mircea Lucescu, cifrele unei cariere impresionante

„Il Luce” a avut o carieră impresionantă de antrenor. A debutat ca jucător-antrenor la Corvinul Hunedoara în iulie 1978. A fost selecționerul României cinci ani, din noiembrie 1981, până în octombrie 1986.

Ulterior, a stat pe banca tehnică a celor de la Dinamo (1985-1990), Pisa (1990-1991), Brescia (1991-1996), Reggiana (1996), Rapid (1997-1998, 1999-2000), Inter (1999), Galatasaray (2000-2002), Beșitkaș (2002-2004), Șahtior (2004-2016), Zenit (2016-2018), Turcia (2017-2019) și Dinamo Kiev (2020-2023).

La Șahtior Donețk a strâns cele mai multe prezențe: 573. Mircea Lucescu a înregistrat la echipa din primul eșalon al Ucrainei 397 de victorii, 85 de rezultate de egalitate și 91 de înfrângeri, obținând 2.23 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

Dinamo Kiev: 118 partide, 1.81 puncte pe meci

118 partide, 1.81 puncte pe meci Turcia: 17 partide, 1.06 puncte pe meci

17 partide, 1.06 puncte pe meci Zenit: 41 partide, 2.07 puncte pe meci

41 partide, 2.07 puncte pe meci Șahtior Donețk: 573 partide, 2.23 puncte pe meci

573 partide, 2.23 puncte pe meci Beșiktaș: 89 partide, 2 puncte pe meci

89 partide, 2 puncte pe meci Galatasaray: 106 partide, 2.01 puncte pe meci

106 partide, 2.01 puncte pe meci Rapid (1999-2000): 4 partide, 1 punct pe meci

4 partide, 1 punct pe meci Inter: 17 partide, 0.94 puncte pe meci

17 partide, 0.94 puncte pe meci Rapid (1997-1998): 7 partide, 1.71 puncte pe meci

7 partide, 1.71 puncte pe meci Reggiana: 3 partide, 1.33 puncte pe meci

3 partide, 1.33 puncte pe meci Brescia: 102 partide, 1.21 puncte pe meci

102 partide, 1.21 puncte pe meci Pisa: 20 partide, 0.95 puncte pe meci

