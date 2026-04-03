Ngezana, fundașul de 28 de ani al celor de la FCSB, și-a reluat pregătirea alături de coechipieri, după ce a suferit o leziune la menisc care l-a ținut departe de gazon încă din luna februarie. Apariția sa pe teren a stârnit numeroase reacții în mediul online.

În acest context, un fan al echipei Orlando Pirates a distribuit pe platformele de socializare o imagine cu fotbalistul din perioada în care acesta evolua pe o cu totul altă poziție în timpul junioratului la echipa din Africa de Sud.

„A fost odată ca niciodată. Siyabonga Ngezana - fostul atacant al academiei Orlando Pirates ...☠️”, a transmis suporterul pe platforma X.