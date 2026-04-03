Ngezana, fundașul de 28 de ani al celor de la FCSB, și-a reluat pregătirea alături de coechipieri, după ce a suferit o leziune la menisc care l-a ținut departe de gazon încă din luna februarie. Apariția sa pe teren a stârnit numeroase reacții în mediul online.
În acest context, un fan al echipei Orlando Pirates a distribuit pe platformele de socializare o imagine cu fotbalistul din perioada în care acesta evolua pe o cu totul altă poziție în timpul junioratului la echipa din Africa de Sud.
„A fost odată ca niciodată. Siyabonga Ngezana - fostul atacant al academiei Orlando Pirates ...☠️”, a transmis suporterul pe platforma X.
Șanse pentru Cupa Mondială
Recuperarea fotbalistului este un aspect urmărit cu atenție și de naționala Africii de Sud. Jurnaliștii din țara sa natală notează că stoperul are șanse foarte mari să fie chemat de selecționerul Hugo Broos pentru turneul final din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic, dacă nu va mai avea probleme medicale.
Dacă sud-africanul va participa la Cupa Mondială, FCSB ar urma să primească o sumă importantă de bani din partea FIFA în urma acestei convocări. Potrivit informațiilor, forul internațional le va plăti cluburilor aproximativ 325.000 de euro pentru fiecare jucător care va participa la turneul final.