Președintele FIGC (Federația Italiană de Fotbal), Gabriele Gravina, și-a prezentat demisia în cursul zilei de joi.

Conducătorul federației italiene și-a asumat responsabilitatea pentru ratarea calificării la Campionatul Mondial, după înfrângerea suferită la baraj în fața Bosniei, scor 1-1 (1-4 d.l.d.) și și-a depus mandatul.

Pentru Italia, acesta este al treilea turneu final de Campionat Mondial la care nu va participa, după cel din 2018 și cel din 2022.

Astfel, Italia se îndreaptă acum spre alegeri pentru conducerea Federației Italiene de Fotbal, iar votul va avea loc pe 22 iunie, conform TuttoMercatoWeb.

Ministrul Sportului din Italia, Andrea Abodi, s-a implicat direct și a cerut public ca Gabriele Gravina să demisioneze din funcția de președinte al FIGC.

”Este clar pentru toată lumea că fotbalul italian are nevoie de o reconstrucție și că acest proces trebuie să înceapă cu o reînnoire a conducerii FIGC.

Guvernul a demonstrat în mod concret, în ultimii ani, interesul său față de întreaga mișcare sportivă italiană. Consider că este, în mod obiectiv, incorect să se încerce negarea responsabilității pentru al treilea eșec consecutiv de calificare la Cupa Mondială, acuzând instituțiile de o presupusă neîndeplinire a obligațiilor și minimalizând importanța și nivelul profesional al altor sporturi.

Fotbalul este un sport, iar într-o perioadă de criză militară și economică precum aceasta, nu ar trebui încărcat cu semnificații excesive. Pe de altă parte, este de necontestat că este mai mult decât un simplu sport. Mai ales în Italia, unde fotbalul a devenit cultură populară, un ritual comunitar și un simbol al prestigiului internațional. Mă întristează să mă gândesc că există o întreagă generație de copii și tineri care nu au trăit încă emoția de a vedea echipa națională jucând la o Cupă Mondială”, a spus Abodi.