”Il Luce” a preluat prima reprezentativă a României în vara lui 2024, după Campionatul European din Germania, când l-a înlocuit pe banca tehnică pe Edward Iordănescu.

Lucescu a bifat de atunci 18 apariții la cârma naționalei de fotbal și a înregistrat o medie de 1,89 puncte pe meci, conform statisticilor Transfermartk.

Burleanu îi pregătește un alt scaun lui Mircea Lucescu la FRF: ”Îl așteptăm lunile următoare”

Ultimul meci pentru ”Il Luce” a fost cel din semifinala barajului cu Turcia pentru calificarea la CM 2026, pierdut cu 1-0. La amicalul cu Slovacia de marți a stat Jerry Gane pe bancă, după ce selecționerului i se făcuse rău în weekend.

În cele din urmă, Lucescu s-a despărțit de națională, dar nu e musai să întrerupă definitiv și colaborarea cu Federația Română de Fotbal. Președintele Răzvan Burleanu îl așteaptă pe antrenor cu un alt rol în cadrul federației.

”Îl așteptăm pe domnul Lucescu într-un rol nou, în lunile următoare, la nivelul FRF, pentru ca fotbalul românesc să beneficieze de toată cunoașterea pe care domnul Lucescu a acumulat-o în cariera dânsului, astfel încât să putem să ne pregătim și mai bine antrenorii și jucătorii”, a spus Burleanu, potrivit frf.ro.

Propunerile pentru noul selecționer al României, pe masa Comisiei Tehnice

Mâine, 3 aprilie, ora 10:30 – Ședința Comisiei Tehnice: Comisia, prezidată de Directorul Tehnic al FRF, domnul Mihai Stoichiță, se va întruni la Casa Fotbalului pentru a analiza situația actuală. În cadrul acestei ședințe, membrii comisiei vor dezbate profilul viitorului antrenor și vor înainta o listă de propuneri către conducerea FRF.

Săptămâna viitoare – Mandatarea președintelui: Propunerile Comisiei Tehnice vor fi prezentate Comitetului Executiv al FRF. Membrii acestuia vor vota persoana (sau persoanele) cu care se vor demara negocierile și vor stabili, tot prin vot, coordonatele financiare și condițiile contractuale.

Finalizarea negocierilor: Ulterior primirii mandatului, președintele FRF va purta discuțiile de negociere cu candidatul sau candidații selectați.

Anunțul oficial și prezentarea noului selecționer al Echipei Naționale vor avea loc imediat după semnarea documentelor contractuale, în cadrul unei conferințe de presă a cărei dată o vom comunica pe canalele FRF.