Sorana Cîrstea (35 de ani, 29 WTA) este o performeră a circuitului WTA, în primele trei luni ale sezonului 2026, iar această afirmație își găsește ușor dovezile.

Sportiva din România, la 36 de ani fără 5 zile, a început anul cu 17 victorii în primele 22 de meciuri jucate, un palmares care se aseamănă cu bilanțurile așezate în dreptul primelor două numere ATP, Carlos Alcaraz și Jannik Sinner (17-2, respectiv 19-2).

Sorana Cîrstea, „robot de servit ași” în 2026: e pe locul trei în lume, peste Aryna Sabalenka

Începutul anului a fost mai mult decât împlinitor pentru Sorana Cîrstea. A reușit să câștige primul titlu WTA al carierei în România, în proba individuală, impunându-se la Cluj-Napoca.

În ediția 2026 a Openului Transilvaniei, Sorana Cîrstea și-a învins „demonii” trecutului, trecând peste cele două eliminări suferite în rundele inaugurale ale întrecerii din Ardeal, în edițiile 2023 și 2025.

A făcut-o într-o manieră convingătoare; nu a pierdut niciun set, deși a avut de înfruntat campioana în exercițiu, Anastasia Potapova, în sferturi, o jucătoare incomodă, în semifinale, Daria Snigur, dar și o campioană de Grand Slam, în finală, Emma Răducanu.

Din cele zece seturi câștigate la Cluj-Napoca, trei au fost încheiate la zero de Sorana Cîrstea, în prestații uluitoare, din punctul de vedere al serviciului și returului.