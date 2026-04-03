GALERIE FOTO S-a văzut încă de la Cluj, la Transylvania Open: Sorana Cîrstea, „laser” în circuitul WTA, în 2026

Publicitate
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Sorana Cîrstea, „robot de servit ași” în 2026. Performanță uluitoare pentru sportiva din România, la aproape 36 de ani.

TAGS:
așiRoger FedererTenis WTATransylvania Open 2026Cluj-NapocaSorana CirsteaTenis Romania
Din articol

Sorana Cîrstea

  • Raducanu cirstea trofee
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Sorana Cîrstea (35 de ani, 29 WTA) este o performeră a circuitului WTA, în primele trei luni ale sezonului 2026, iar această afirmație își găsește ușor dovezile.

Sportiva din România, la 36 de ani fără 5 zile, a început anul cu 17 victorii în primele 22 de meciuri jucate, un palmares care se aseamănă cu bilanțurile așezate în dreptul primelor două numere ATP, Carlos Alcaraz și Jannik Sinner (17-2, respectiv 19-2).

Sorana Cîrstea, „robot de servit ași” în 2026: e pe locul trei în lume, peste Aryna Sabalenka

Începutul anului a fost mai mult decât împlinitor pentru Sorana Cîrstea. A reușit să câștige primul titlu WTA al carierei în România, în proba individuală, impunându-se la Cluj-Napoca.

În ediția 2026 a Openului Transilvaniei, Sorana Cîrstea și-a învins „demonii” trecutului, trecând peste cele două eliminări suferite în rundele inaugurale ale întrecerii din Ardeal, în edițiile 2023 și 2025.

A făcut-o într-o manieră convingătoare; nu a pierdut niciun set, deși a avut de înfruntat campioana în exercițiu, Anastasia Potapova, în sferturi, o jucătoare incomodă, în semifinale, Daria Snigur, dar și o campioană de Grand Slam, în finală, Emma Răducanu.

Din cele zece seturi câștigate la Cluj-Napoca, trei au fost încheiate la zero de Sorana Cîrstea, în prestații uluitoare, din punctul de vedere al serviciului și returului.

Publicitate

Cîrstea, mai tare la serviciu decât Sabalenka, Pegula și Svitolina

De fapt, Sorana Cîrstea a reușit un 6-0 în primele seturi jucate în semifinală și în finală, demonstrând că se poate baza nu doar pe retur, ci, mai ales, pe serviciu, în momente delicate.

În meciul cu Rakhimova Kamilla, din primul tur, dar și în finala Transylvania Open 2026, câștigată 6-0, 6-2 împotriva Emmei Răducanu, Sorana Cîrstea a legat câte trei ași, amintind de izbândele conturate odinioară de elvețianul Roger Federer, care a reușit să câștige un game întreg - din patru ași consecutivi - în fața marilor rivali, marii returneri ai Erei Open, Rafael Nadal și Novak Djokovic.

Conform WTA, în 2026, Sorana Cîrstea a ajuns la 120 de ași serviți în 20 de meciuri, adică șase, în medie, per partidă, bornă întrecută chiar mai mult de două ori, în primul meci jucat la Cluj-Napoca, în acest an.

Spre comparație, Aryna Sabalenka a servit 119 ași, dar în 25 de meciuri jucate, adică un lot suplimentar de cinci apariții, în raport cu Sorana Cîrstea.

Cîrstea a strâns 14 ași în întâlnirea cu Rakhimova, iar, în finala turneului, cu Răducanu, a câștigat șase puncte doar din servă.

Publicitate
ULTIMELE STIRI
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Recomandarile redactiei
Alte subiecte de interes
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!