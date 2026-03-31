România a pierdut amicalul cu Slovacia, scor 0-2, iar marcatorii au fost Daniel Bîrligea (7') și David Strelec (46').
„Tricolorii” încheie cu două înfrângeri această pauză internațională, după cea din semifinala barajului cu Turcia și cea de la Bratislava cu Slovacia.
Daniel Pancu a oferit un exemplu după Slovacia - România 2-0: „Ai noștri se maturizează mai greu!”
Antrenorul lui CFR Cluj și fostul tehnician al echipei naționale U21 a sesizat faptul că în lotul Slovaciei pentru amicalul cu „tricolorii” s-au aflat cinci jucători U21, dintre care trei au fost chiar titulari.
Daniel Pancu a făcut și o observație pe pagina sa de Instagram: „5-0. Cică ai noștri se maturizează mai greu!?!”, a spus tehnicianul lui CFR Cluj.
Toate drumurile duc spre Gică Hagi
Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, a transmis public că o decizie în privința noului selecționer a fost deja luată, preferând însă să păstreze temporar misterul asupra numelui ales.
„Vom avea un antrenor nou, normal. Să-i mulţumim lui nea Mircea pentru ce a făcut şi cu cel care vine sper să avem succes şi să aducem din nou bucuria care a fost acum un an jumătate, în 2024. Nu cred că e cazul să îl dezvălui eu, o să-l aflaţi în curând”, a precizat oficialul FRF, potrivit as.ro.
Deși anunțul nu a fost încă formalizat, toate informațiile arată că Gică Hagi este cel care va prelua destinele tricolorilor. Un detaliu important care întărește această mutare este decizia recentă a tehnicianului de 61 de ani de a renunța la pachetul majoritar de acțiuni de la Farul Constanța, pe care i l-a cedat lui Gică Popescu, eliberându-și astfel drumul către funcția de selecționer.