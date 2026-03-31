România a pierdut amicalul cu Slovacia, scor 0-2, iar marcatorii au fost Daniel Bîrligea (7') și David Strelec (46').

„Tricolorii” încheie cu două înfrângeri această pauză internațională, după cea din semifinala barajului cu Turcia și cea de la Bratislava cu Slovacia.

﻿Daniel Pancu a oferit un exemplu după Slovacia - România 2-0: „Ai noștri se maturizează mai greu!”

Antrenorul lui CFR Cluj și fostul tehnician al echipei naționale U21 a sesizat faptul că în lotul Slovaciei pentru amicalul cu „tricolorii” s-au aflat cinci jucători U21, dintre care trei au fost chiar titulari.

Daniel Pancu a făcut și o observație pe pagina sa de Instagram: „5-0. Cică ai noștri se maturizează mai greu!?!”, a spus tehnicianul lui CFR Cluj.