Jurnaliștii publicației Sportnet au subliniat importanța succesului de marți obținut de naționala condusă de Francesco Calzona în fața echipei condusă de pe margine la acest meci de Ionel Gane, în absența lui Mircea Lucescu.

„Un plasture victorios pentru un baraj eșuat. Slovacii au învins România în meciul de pregătire. Autogolul oaspeților în urma unui corner, în minutul șapte, i-a lansat pe slovaci spre victorie. Ulterior, la începutul reprizei secunde, Dávid Strelec a marcat și a închis scorul meciului”, au notat ziariștii slovaci în cronica partidei.

Tricolorii au jucat amicalul cu Slovacia în contextul în care au ratat săptămâna trecută ultima şansă de calificare la Cupa Mondială. Naţionala României a fost învinsă de Turcia, scor 1-0, iar în aceeaşi zi Slovacia a pierdut meciul cu Kosovo, scor 3-4.

Ultimul meci pentru Lucescu

Selecţionerul Mircea Lucescu a ratat acest meci după ce i s-a făcut rău la şedinţa tehnică de duminică şi a fost internat în spital. Acesta a fost ultimul meci al lui „Il Luce” ca antrenor al României, locul său fiind luat de Gică Hagi.

România va juca următorul meci pe 2 iunie, un meci amical cu Georgia, la Tbilisi, mai mult ca sigur cu alt selecţioner.