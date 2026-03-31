După ce a trecut la limită de România, la Istanbul, 1-0, Turcia și-a făcut treaba și la Priștina. Echipa lui Vincenzo Montella s-a impus în duelul din Kosovo după golul reușit de Kerem Akturkoglu, în minutul 53.

Explozie de optimism după ce Turcia s-a calificat la CM 2026

Turcia revine astfel la Cupa Mondială după o pauză de 24 ani. La ediția din 2002 a reușit o performanță fantastică și a obținut locul 3.

"Vom câștiga trofeul!", a spus İbrahim Hacıosmanoğlu, președintele Federației Turce de Fotbal, cu lacrimi în ochi în tribunele de la Priștina și foarte entuziasmant.

Ministrul Sportului din Italia, Osman Aşkın Bak, a transmis și el un mesaj de felicitare.

"Felicit din toată inima echipa Națională de fotbal pentru calificarea la Cupa Mondială din 2026, care va fi găzduită de SUA, Canada și Mexic. Le doresc băieților noștri, care ne-au făcut mândri prin prestațiile lor remarcabile din meciurile de calificare, mult succes la Cupa Mondială din 2026, unde vom concura după o pauză de 24 de ani. Cred cu sinceritate că echipa națională va obține rezultate care îi vor bucura pe toți românii. Mulțumesc tuturor celor care au contribuit la acest succes", a spus Ministrul Sportului.

Turcia va juca în grupa D la Cupa Mondială, alături de Australia, Paraguay și Statele Unite ale Americii.