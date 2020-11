"Daca ma suna de la Federatie, maine iau primul avion!" Antrenorul care asteapta apelul lui Burleanu sa preia nationala Romaniei

Marius Sumudica (49 ani) a vorbit despre o posibila revenire in Romania.

Antrenorul roman are un start de sezon bun in Turcia alaturi de Gaziantep, bifand o singura infrangere de la startul sezonului si pana acum.

Intr-o interventie la Digi Sport, Sumudica a fost intrebat daca ar fi posibila o revenire in Romania, pe banca tehnica a lui CFR Cluj, odata cu zvonurile conform carora Dan Petrescu ar vrea sa plece.

"E exclus, am avut si acum o oferta din Arabia Saudita si am refuzat-o. Mi-e foame de trofee, insa e exclus. Sunt foarte apreciat in momentul de fata. Cu tot respectul pentru Romania, e o diferenta mare intre ce e acolo si ce se intampla in Turcia. Vreau sa joc la un nivel inalt, sa stiu ca pregatesc jocuri impotriva unor jucatori de milioane de euro.

Nu se pune problema sa ma intorc. Singura echipa la care m-as intoarce in Romania este Rapid. E viata mea! Am castigat titluri ca jucator acolo, nu am reusit ca antrenor. Imi doresc foarte mult sa ajung la Rapid si sa fiu campion cu Rapid", a spus Marius Sumudica pentru Digi Sport.

"Nu as refuza nici maine! Iau primul avion daca ma suna de la Federatie!"

Tototdata, Sumudica a fost intrebat daca ar accepta o propunere din partea Federatiei Romane de Fotbal de a prelua banca nationalei. Antrenorul lui Gaziantep nu a stat pe ganduri in momentul in care oferit raspunsul.

"Echipa nationala nu as refuza-o nici maine, nu se pune problema. Sa ajungi sa fii antrenorul echipei nationale e o mandrie, dar eu sunt pro Radoi. Am incredere in ceea ce face, vorbim des, tin legatura cu el.

In orice moment, daca maine ma suna de la Federatie, eu as lua primul avion, dar eu il sustin pe Radoi si am incredere ca o sa faca performanta", a declarat Sumudica.