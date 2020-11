Toata familia a PARIAT pe el! :) Rudele unui fotbalist din nationala Angliei au facut o avere dupa debutul acestuia!

Dean Henderson (23 de ani) este portarul de rezerva al lui Manchester United.

Henderson a avut un sezon de exceptie cu Sheffield United, acolo unde a fost imprumutat in sezonul trecut de catre United. "Diavolii rosii" au decis sa il pastreze in lot in acest sezon, asta si din cauza gafelor tot mai dese ale lui David De Gea.

Tanarul portar nu a reusit sa prinda foarte multe meciuri pentru Manchester in acest inceput de sezon, fiind doar in 3 meciuri titular. Cu toate acestea, selectionerul Gareth Southgate l-a selectionat la echipa nationala, debutandu-l in partida amicala contra Irlandei, castigata de englezi cu scorul de 3-0.

Henderson a intrat in a doua repriza, inlocuindu-l pe Nick Pope, iar pana la finalul partidei el a pastrat poarta intacta. Debutul acestuia a adus o avere familiei lui, care a pariat in urma cu 9 ani, cand Dean avea doar 14 ani, ca acesta va evolua pentru echipa nationala.

Unchiul lui a castigat suma de 12,500 de lire sterline plasand un pariu de doar 25 de dolari. Cota ca Dean Henderson sa debuteze pentru Anglia era de 500/1, conform celor de la Mirror. De asemenea, mama si bunica lui au castigat 2,500 de lire sterline fiecare.

Dean Henderson este vazut ca unul dintre cei mai promitatori portari pe care Anglia ii are in acest moment, goalkeeper-ul de 1,88m fiind cotat la suma de 20 de milioane de euro.

Pentru Manchester United va urma partida contra celor de la Istanbul Basaksehir din UEFA Champions League. In meciul tur cand Henderson a fost titular, echipa lui Solksjaer a pierdut surprinzator cu scorul de 1-2.