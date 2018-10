Cum a ajuns Romania sa tina cu Serbia in Nations League! Calculele calificarii la EURO 2020

Romania 0-0 Serbia | Echipa lui Contra a reusit doar o remiza pe Arena Nationala, iar acum sta la mana rezultatelor.

Meciul cu Serbia de la Bucuresti reprezenta o veritabila finala pentru prima pozitie in grupa de Nations League, insa "tricolorii" au smuls cu greu un punct, iar acum asteapta jocul rezultatelor. Pentru a mai putea spera la un avantaj venit din Nations League in preliminariile pentru EURO 2020, Romania trebuie sa tina cu Serbia in ultimele partide.

Mai exact, cele mai bine clasate echipe din grupele din Seria C a Ligii Natiunilor care nu obtin calificarea la EURO prin preliminariile clasice vor juca un fel de play-off in martie 2020. Cele patru echipe vor juca o seminifinala si o finala, pe terenurile formatiilor cu o linie de clasament mai buna, urmand ca invingatoarea acestui play-off sa mearga la Campionatul European.

In acest moment, Romania mai are doar sanse teoretice la primul loc in grupa. Pentru a-l obtine trebuie ca echipa lui Contra sa castige ultimele doua meciuri ramase, cu Muntenegru si Lituania, iar sarbii sa le piarda pe ambele. Un scenariu mult mai apropiat de realitate este acela in care Serbia isi castiga ultimele doua partide si castiga grupa, iar Romania se impune cu Muntenegru si Lituania si isi adjudeca pozitia a doua in grupa, loc ce ii trimite pe "tricolori" in play-off.

Locul 2 in grupa de Nations League reprezinta o miza si pentru tragerea la sorti pentru grupele preliminariilor EURO 2020. Urnele valorice vor fi stabilite in urma rezulatelor din Nations League. Castigatoarele grupelor din Seria C si cele mai bune doua echipe de pe locurile secunde vor fi in urna a treia valorica.