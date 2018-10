OPINIE // CUTIA NEAGRA! Dan Pavel, despre cum au transformat "ultrasii" o zi de sarbatoare intr-un razboi degeaba

Romania risca noi sanctiuni din partea UEFA dupa derapajele de la meciul cu Serbia.

Un prim moment jenant la care am asistat ieri a fost inaintea partidei. Asteptam niste prieteni la intrarea de pe Bulevardul Basarabia, peste drum de stadion, si am avut ceva timp sa simt energia de dinaintea meciului.

Tabloul era asa: lume multa, relaxata, foarte multi oameni cu copii, cupluri, unii in tricouri galbene, altii cu steaguri in mana, soare afara, politisti si jandarmi imbracati lejer, nu inarmati pana in dinti, plus cativa bisnitari care intrebau la deruta: "Are cineva un bilet in plus?"

In fine, tablou linistit de duminica pe pace, vorba sloganului: Bucurati-va de fotbal!

Apare un grup de baieti cu tricouri negre. 15-20. Zice cineva: "Astia sunt de la Otelul Galati".

Foarte bine, de apreciat niste oamenii care bat sute de km ca sa vina la meci la Bucuresti.

De-odata, complet neanuntat, baietii incep sa se agite si sa injure ungurii ca si cand tocmai intrase soarele in nori si o pusesem de-un razboi. Genul acela de cantec caraghios, strigat din prea putine glasuri ca sa impresioneze pe cineva.

Pe margine, lumea asista la spectacol cu acelasi sentiment de jena. Nici n-ai vrea sa le zici ceva, nici n-ai vreun motiv sa canti asa ceva, nici n-are cum sa-ti placa. Astepti sa treaca. Un nene in dreapta mea zice: "Offf, nationalistii astia inchiputi... Daca vine vreun razboi, Doamne fereste, sunt primii care se ascund."

AM REZOLVAT SI PROBLEMA CU KOSOVO :)

Al doilea moment din aceeasi serie, pe stadion, in prima repriza. La peluza, undeva la inelul 3, un grup de vreo 20 de sarbi dadeau tonul: "Srbija!" Din celalalt colt al peluzei, romanii in negru strigau "Kosovo". Iar ping pong-ul continua: Srbija-Kosovo, Srbija-Kosovo. Apoi se aplaudau unii pe altii. Cu alte cuvinte, noi le-am dat sarbilor Kosovo. Noi, baieti buni din Bucuresti, la noi acasa. Doar ca sa-i facem pe sarbi sa se simta bine, nu se stie cu ce scop.

Pe durata meciului, baietii au mai rezolvat cateva probleme serioase - ne-am luat Basarabia inapoi, am dat ungurii afara din tara, ca sa ramana rasa pura de daci aici, la noi in cutie, si ne-am mobilizat sa mergem la razboi in Ardeal. Plus niste torte aruncate in teren, daca tot nu e voie, macar sa fim siguri ca vom mai juca meciuri cu portile inchise.

In plus, poporul care a boicotat referendumul saptamana trecuta, a aflat dintr-un banner afisat in peluza ca e "idiot" si ca "si-a tradat copiii." Nu mai exista optiuni, nu mai exista pareri de mai multe feluri, ci doar verdicte.

100% inversunare, nicio urma de bucurie sau ironie, asa cum stadioanele obisnuiau sa mai genereze pe vremuri.



"CUTIA NEAGRA" SI COMPLICITATEA FEDERATIEI



Din afara peluzei, este greu de explicat fenomenul. Poate ca oamenii astia au niste convingeri, probabil pentru multi neclare, iar cand se strang cateva mii, care pretind ca gandesc la fel, iese asa ceva.

Cert e ca vazut de la tribuna a II-a, spectacolul arata caraghios. Un amestec de tot ce e mai nociv pe lume: xenofobie, radicalism si ura pentru tot ce misca si nu gandeste la fel.

Realitatea e ca fiecare traim in cutiile noastre. Unele mai mici, altele mai mari. Pentru unii, cutia e mare doar cat cartierul Titan. Altii traiesc la un loc cu ungurii, sasii, evreii si tiganii, si n-au nicio problema. Unii merg la studii afara, pleaca in city break-uri si, in general, se bucura de vremurile astea cand granitele sunt deschise, iar biletele de avion accesibile. Unii zic ca Budapesta e un oras frumos, altii rezolva problema cu Kosovo de pe canapeaua lor din sufragerie.

"Cutia neagra", conturata metaforic in cateva puncte ale Arenei, vine cu o marturie, ca la orice avion prabusit. Cultura stadionului, in general, are aceasta capacitate de a-ti pune oglinda in fata. Oricat de la vest ne-am dori sa mergem, noi ca societate, tot prin Serbia, Kosovo, maxim Polonia ne oprim.

Nimeni nu ii va putea face pe baietii astia sa gandeasca altfel. Nici nu trebuie.

Singura discutie este legata de pretul pe care il platim pentru acest "spectacol", si despre ce va alege Federatia pe viitor.

Ramane complice, ca in prezent, si le va asigura sectoare intregi in stadion acestor grupari? Sau va vinde bilete la gramada, asa cum se intampla in Anglia, Olanda sau Germania, in speranta ca nemaifiind un bloc compact, si riscul de radicalizare va fi mai mic.

Merita spectacolul asta amenzile si suspendarile care vor veni? Si cum ramane cu restul suporterilor, cei care nu au chef de razboiaie inutile duminica dupa amiaza, si vor doar sa asiste la un meci de fotbal. E in regula daca nu isi vor mai dori sa vina pe stadion?

Jandarmeria are si ea o responsabilitate, dar ca de obicei va prefera sa nu ia masuri. N-ai de ce sa dai interdictii, nu vrei sa-i superi pe baieti, pentru ca nu stii cand se mai pune de un protest in Piata Victoriei si ai nevoie de ei.