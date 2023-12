Ce scrie site-ul IHF după calificarea României în grupele principale ale Mondialului de handbal feminin

Cu două victorii din două partide, elevele lui Florentin Pera au pătruns în grupele principale ale competiției găzduită de trei țări: Danemarca, Norvegia și Suedia.

Fără Cristina Neagu pe foaia de joc, România a jucat dezinvolt și a mizat în special pe jocul centrilor și contraatacurile fulgerătoare ale extremelor.

Avansul consistent a fost luat din start, detaliu remarcat de site-ul Federației Internaționale de Handbal, care a titrat: "Călătorie fantastică a României spre grupele principale după o victorie autoritară contra Serbiei".

Pentru România au marcat Buceschi 8 goluri, Seraficeanu 7, Dincă 4, Pintea 4, Laslo 4, Popa 2, Ostase 2, Dindiligan 2, Gogîrlă 2, Bazaliu 1, Bucur 1. Din echipa Serbiei s-au remarcat Jovovic 5 şi Janjusevic 5.

"România a avut nevoie de doar 21 de minute pentru a marca 17 goluri, exact câte a primit Serbia împotriva Danemarcei în 50 de minute. Principalele responsabile au fost Sonia Seraficeanu și Eliza Buceschi, care au înscris ambele, în total, opt ​​goluri în acea perioadă a meciului, cu extrema dreaptă Seraficeanu arătând o eficiență de 100%, prin aruncări puternice și precise.

