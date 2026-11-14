Cristian Pulhac și Mihai Mironică sunt invitații lui Andru Nenciu la Matinalul de pe VOYO SPORT 1. Emisiunea se difuzează în fiecare week-end, sâmbătă și duminică dimineața, în intervalul 10:05 - 12:00.

„Tricolorii” lui Gică Hagi vor avea două meciuri extrem de importante pentru moralul naționalei, iar primul este cu Polonia la București.

Partida România - Polonia, din runda a 5-a a Grupei 4 din Liga B de Nations League, va avea loc sâmbătă, de la ora 21:45 și va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Cristi Pulhac nu s-a ferit să o spună: „Eu cred că mai aveam o problemă”

Fostul jucător de la Dinamo a abordat un subiect care a tot fost dezbătut zilele acestea. Este vorba despre absența lui Ionuț Radu de la echipa națională, care și-a motivat refuzul convocării pe motiv de accidentare.

Cristi Pulhac nu a vrut să vorbească direct despre portarul naționalei, dar a ridicat problema jucătorilor care ajung la echipe importante în afara țării și refuză convocările de la echipa națională.

„Eu cred că mai aveam o problemă. Sunt jucători care, nu neapărat că refuză naționala, dar tind și cred că nu le face bine. (n.r. te referi la Ionuț Radu) Nu neapărat, au mai fost cazuri de genul ăsta.

În general, nu mă refer la jucătorii care vin la națională pentru cote, pentru a avea convocări mai multe, știm dintotdeauna că o convocare la echipa națională îți crește cota, dar în momentul în care tu vii de deja de la o echipă mare nu cred că mai e de interes, mă gândesc la Ștefan Radu, care era la Lazio și a refuzat să mai vină.

Aici nu mă gândesc la jucătorii din campionatul nostru, pe care îi ajută convocarea la echipa națională, chiar dacă nu joacă mult, dar vorbesc despre jucătorii de la echipele din afară”, a spus Cristi Pulhac, în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.