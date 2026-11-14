Universitatea Craiova a rămas fără Assad Al-Hamlawi, în această fereastră din luna noiembrie, dedicată meciurilor echipelor naționale.

Golgheterul oltenilor se află, în aceste zile, la Basra (Irak). Aici, are loc un turneu amical cu participarea primelor reprezentative din Irak, Iran, Liban și Palestina. Astăzi, de la ora 17:00, ora României, se va juca meciul Iran – Palestina din cadrul acestui patrulater. Ieri, în primul test, Irak și Liban au terminat la egalitate, scor 0-0.

Cu ocazia reunirii lotului naționalei Palestinei, sub comanda selecționerului Ihab Abu Jazar, a revenit în actualitate și subiectul transferului lui Assad Al-Hamlawi. Potrivit jurnaliștilor palestinieni, în cantonamentul de la Basra, se face un adevărat „pressing“ la atacantul de 26 de ani.

„Egiptenii“ din lot încearcă să-l convingă pe Assad Al-Hamlawi

În ultimele săptămâni, s-a scris că primele două clasate din campionatul egiptean, Pyramids și Al-Ahly Cairo, au intrat în cursă pentru obținerea semnăturii atacantului Craiovei. Pe lângă prestațiile sale excelente, Al-Hamlawi e un fotbalist de mare interes pentru cele două grupări și dintr-un alt motiv. Concret, în prima ligă din „Țara Faraonilor“, fotbaliștii din Palestina pot fi înregistrați ca jucători localnici, fără ca o echipă să-i treacă pe lista stranierilor. De aceea, palestinienii sunt la mare căutare. Dovadă și faptul că, în acest moment, în lotul deplasat la Basra sunt șapte internaționali palestinieni, legitimați la formații din Egipt.

„Colegii lui Al-Hamlawi, care joacă pentru formații egiptene, vor discuta cu el, în încercarea de a-l convinge să meargă și el în această țară. Deja, căptianul Oday Dabbagh, care evoluează la Zamalek, i-a spus lui Al-Hamlawi numai lucruri frumoase despre viața de fotbalist, în Egipt. Chiar și așa, prioritatea lui Al-Hamlawi pare a fi continuarea carierei sale, în Europa. Mai ales că e în vizorul mai multor grupări de pe continent, în frunte cu Getafe din Spania“, a notat presa palestiniană.

Al-Hamlawi, perspective mult mai bune în Europa

În campionatul din Egipt, granzii Al-Ahly Cairo și Pyramids, care îl au în vizor pe Al-Hamlawi, oferă contracte de maxim 700,000 – 800,000 de dolari pe an, în cazul vedetelor aduse din străinătate. Dacă și-ar continua cariera în Europa, pe lângă faptul că ar evolua la un nivel fotbalistic net superior, Al-Hamlawi ar putea ajunge la o sumă mai mare, comparativ cu cât ar câștiga, în Egipt. De aici și reținerea sa de a avansa negocierile cu formațiile din „Țara Faraonilor“. De fapt, nu mai departe de acum câteva zile, presa arabă a notat că atacantul Craiovei ar fi transmis că nu se pune problema plecării sale, în Egipt, în acest moment al carierei sale.