Cele două reprezentative se întâlnesc pe Arena Națională în penultima etapă din urna valorică ”B” a Ligii Națiunilor. Meciul dintre România și Polonia va putea fi urmărit în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

În turul Grupei 4, România a fost caftită de Polonia cu 6-0, la Varșovia, pe ”PGE Narowdowy”

Titular bătut în cuie la naționala României: ”E normal să joace!”

La Matinalul VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1, Cristi Pulhac, fost internațional român, a sugerat că Nicușor Bancu este titularul incontestabil din lotul României pentru postul de lateral-stânga al compartimentului defensiv.

Cotat la 900.000 de euro, fundașul în vârstă de 34 de ani are 55 de selecții la prima reprezentativă de fotbal a României, pentru care și-a trecut în CV și două reușite.

”Bancu trece printr-o perioadă foarte bună, e normal să joace. Cred că este postul pentru care nu discută nimeni că trebuie să fie altcineva acolo”, a spus Pulhac.

Lotul convocat de selecționerul Gheorghe Hagi pentru partidele cu Polonia și Bosnia-Herțegovina

PORTARI: Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 5/0), Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 41/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 2/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 32/1), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 7/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 12/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 4/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 10/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 55/2), Lisav EISSAT (Bristol City, 6/0);

MIJLOCAȘI: Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 16/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 78/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 41/5), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 90/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 11/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 4/0);

ATACANȚI: Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 48/12), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 19/1), Rareș ILIE (Mantova | Italia, 0/0), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 40/5), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 57/8), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 11/3).

*Nicolae STANCIU și Valentin MIHĂILĂ au acuzat probleme musculare și sunt indisponibili pentru meciurile din această lună. Ca urmare, selecționerul Gheorghe Hagi a decis să îl convoace pe Rareș ILIE.