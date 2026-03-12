Costin Lazăr a apreciat că tricolorilor le-a lipsit, de-a lungul timpului, o mentalitate puternică reprezentată de încrederea în forțele proprii.

Costin Lazăr, analiză înainte de Turcia - România

Lazăr a explicat, de asemenea, că elevii lui Mircea Lucescu au o singură opțiune tactică împotriva turcilor. Trebuie să se apere bine și să lovească pe contraatac.

„(n.r.- Vedeți România capabilă să învingă Turcia și după să se califice la Mondial?) Eu zic că suntem o țară care a avut tot timpul jucători talentați, dar poate nu jucători cu o mentalitate puternică. Probabil și țara ne-a făcut să nu avem o foarte mare încredere în noi, dar orice este posibil în fotbal. De ce nu să îi batem și pe turci? Dacă în trecut ne-au cotropit, sper ca de data aceasta măcar la fotbal să îi batem.

(n.r.- Fotbalistic avem totuși niște amintiri frumoase contra lor!) Avem, dar Turcia nu mai este ce a fost acum ceva timp. S-a dezvoltat foarte mult. S-au investit foarte mulți bani în campionatul turcesc. Nu cred că se compară România cu așa ceva. Turcia a început să aibă valori foarte mari. Știți foarte bine jucătorii lor în ce campionate joacă. Calhanoglu, Arda Guler, au jucători foarte buni la echipe de top din Europa.

Lazăr: „Mizez pe noi ca grup”

(n.r.- Mizați că un fotbalist anume ar putea să facă diferența cu Turcia?) Nu mizez pe cineva. Mizez pe noi ca grup. Sclipirea poate să vină de la orice fotbalist dacă avem încredere, dar este foarte important cu echipele care au jucători foarte buni să te aperi bine în primul rând. După aceea trebuie să reacționezi pe fază de atac, să surprinzi”, a declarat Costin Lazăr, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Sport.ro.

32 de selecții, două goluri și trei pase decisive a adunat Costin Lazăr pentru echipa națională.

Au mai rămas două săptămâni înaintea meciului Turcia - România de pe 26 martie. Tricolorii vor încerca să se califice la Campionatul Mondial prin intermediul barajului obținut din Liga Națiunilor.

Elevii lui Mircea Lucescu vor înfrunta în semifinale, în manșă unică, Turcia la Istanbul. Dacă se impun, vor disputa finala barajului pe 31 martie, tot în deplasare, cu învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo.