Aleargă cu inima la Legal Half-Marathon! Evenimentul e pe 22 martie, în București. Sunt așteptați 2.000 de participanți

La startul din 22 martie sunt asteptați aproape 2000 de participanți la cursele de semimaraton, semimaraton ștafetă, 10 km, 3 km, dar și la cursele dedicate copiilor. Atât startul, cât și sosirea vor avea loc în fața Tribunalului București, iar traseele vor fi găzduite de Bulevardul Unirii, zona Piața Alba Iulia.

Sportivii, în egală măsură amatori și profesioniști, vor alerga pentru recorduri personale, dar și pentru a susține una dintre cauzele asociate evenimentului. O parte din taxele de înscriere va fi donată acestor cauze. Astfel, Legal Half Marathon - prima competiție din România creată de comunitatea juridică și una dintre puținele de acest fel din Europa, își continuă misiunea caritabilă declarată încă de la prima ediție.

“De regulă, despre profesiile juridice și cei care le practică se vorbește doar în contexte specifice. Însă, în spatele profesiei sunt oameni cu stări, pasiuni și preocupări ca și cei din alte domenii. Legal Half-Marathon le oferă oportunitatea de a ieși din haina rigorilor zilnice și de a se exprima prin sport. Mai mult, participarea fiecăruia dintre ei este un sprijin pentru cei aflați în situații dificile și un exemplu de urmat.” – Cristian Duțescu, avocat, co-organizator al evenimentului.