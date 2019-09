"Cosmin Contra ramane cu dorinta!" Presa din Malta, ironica la adresa lui Contra! Selectionerul Romaniei, facut PRAF de jurnalistii maltezi

Romania a castigat cu 1-0 in fata celor din Malta.

Romania s-a impus cu 1-0 in fata Maltei la Ploiesti, si a urcat pe locul 3 in grupa F. Inainte de meci, atat selectionerul Romaniei, Cosmin Contra, cat si presedintele FRF, Razvan Burleanu, au declarat ca este foarte important sa castigam acest meci la un scor cat mai mare. Dupa victoria chinuita de ieri seara, presa din Malta a taxat aceste declaratii si au lansat niste declaratii ironice la adresa lui Cosmin Contra.

"Cosmin Contra ramane cu dorinta, pentru ca nu a obtinut victoria categorica la care visase. Am pierdut, insa ma simt mandru ca sunt maltez si la finalul celor 90 de minute, jucatorii nostri se pot mandri cu o performanta superba in fata unui stadion care i-a incurajat tot timpul pe adversarii nostri. Am pierdut la un singur gol diferenta si puteam sa evitam cu usurinta asta. Cert este ca, daca selectionerul Contra se gandea ca va face golaveraj cu Malta, acest lucru nu s-a intamplat si ar trebui sa analizeze serios prestatia nationalei sub comanda sa. Nu e deloc surprinzator ca presiunea pe Contra este in continua crestere", scriu cei de la News Net.

"Eroica Malta, anulata de golul lui Puscas", titreaza cei de la Times of Malta.

"Capul lui Puscas pedepseste brava echipa a Maltei", spun cei de la Malta Independent.