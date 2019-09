Meci ISTORIC pentru Sergio Ramos! RECORDUL pe care l-a egalat pericolul numarul 1 din nationala Spaniei

Dupa ce a fost titularizat impotriva celor din Insulele Feroe, Sergio Ramos a devenit jucatorul cu cele mai multe prezente in nationala Spaniei, alaturi de portarul Iker Casillas.

Capitan la nationala Spaniei si la Real Madrid, Sergio Ramos a reusit sa egaleze duminica seara recordul lui Iker Casillas de 167 de meciuri la echipa nationala. Spania a jucat la Gijon impotriva celor din Insulele Feroe si s-au impus cu scorul de 4-0.

Sergio Ramos a sarbatorit reusita alaturi de colegii de la nationala, iar acestia au avut numai cuvinte de lauda la adresa lui.

"Ceea ce a facut Sergio Ramos este incredibil. Este unul dintre cei mai buni din lume si va continua sa fie. A castigat doua Campionate Europene, o Cupa Mondiala si pentru noi onoarea de a-l avea capitan", au fost cuvintele frumoase spune de Sergio Busquets, jucatorul Barcelonei.

Antrenorul Spaniei, Roberto Moreno, a tinut sa-i multumeasca lui Sergio Ramos:

"Ceea ce a facut este spectaculos si cel mai important este ca mai are multe de oferit. Trebuie sa-l admirati atat ca jucator, cat si ca persoana. Trebuie sa spun cat de mult ma ajuta cu meseria mea si sunt foarte recunoscator."

Jucatorii mai tineri din echipa nationala precum Ceballos si Sarabia, au spus ca il vad pe Ramos ca un exemplu de urmat.

Iker Casillas, care a fost egalat de Sergio Ramos la numar de meciuri i-a transmis acestuia un mesaj prin intermediul retelelor de socializare:

"Felicitari pentru acele 167 de jocuri prietene!! Sper ca vor mai urma multe altele. Am trait momente grozave impreuna."

Enhorabuena por esos 167 partidos amigo!! Espero que sean muchos más. Grandes momentos los que hemos vivido con la @SeFutbol. ???????? ???? @sergioramos pic.twitter.com/KDbulbWiNh — Iker Casillas (@IkerCasillas) September 8, 2019

Iker Casillas a luat decizia de a se retrage definitiv din fotbal in aceasta vara, dupa ce a suferit un infarct in luna mai a acestui an, la antrenamentul celor de la FC Porto.