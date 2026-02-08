Valentin Mihăilă și-a câștigat, treptat, locul în echipa de start, la Rizespor. Asta după ce, la începutul sezonului, imediat după transferul său de 2 milioane de euro, românul se cam „lipise“ de bancă.

Problema e că, inclusiv cu Mihăilă în formula de start, Rizespor nu reușește să-și depășească statutul de echipă de partea a doua a clasamentului. De fapt, la ce rezultate are, treptat, rămânerea în prima ligă devine o problemă reală pentru această formație!

Mihăilă, printre cei mai slabi în meciul de coșmar cu Galatasaray

Astăzi, într-o partidă din etapa a 21-a, Mihăilă a fost titular și integralist în meciul de pe teren propriu cu Galatasaray, liderul Superligii turce. Degeaba însă! Românul nu doar că nu s-a remarcat cu nimic, dar a fost printre cei mai slabi jucători ai gazdelor!

Galata a zdrobit Rizespor cu 3-0, meci în care Flashscore l-a notat pe Mihăilă cu 5,9. Media echipei, la Rizespor, a fost de 6,3. Doar doi fotbaliști ai gazdelor au primit note mai mici, comparativ cu internaționalul nostru!

După acest rezultat, Rizespor ocupă locul 12 din 18, având 20 de puncte. Echipa e la patru puncte de poziția a 16-a, prima care duce în liga secundă.