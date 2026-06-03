Naționala României a remizat cu Georgia marți seară, 1-1 la Tbilisi, într-un meci amical care a însemnat revenirea lui Gheorghe Hagi pe banca primei reprezentative a tricolorilor.

1. ”Regele” i-a dat tricoul cu numărul 10 și banderola de căpitan fiului său, Ianis Hagi. Ajuns acum la Alanyaspor din Turcia, Ianis nu a strălucit în meciul cu Georgia. A fost schimbat după aproximativ o oră de joc, când scorul final era deja stabilit.

2. Patru debutanți a folosit Gheorghe Hagi în amicalul de la Tbilisi. Cei patru jucători care și-au făcut debutul la echipa națională marți seară au fost Andrei Borza, fundașul stânga de la Rapid, care i-a fost elev lui Gică Hagi la Farul Constanța, Matei Ilie, fundașul lui CFR Cluj, portarul Otto Hindrich de la Legia Varșovia și David Matei, puștiul devenit campion cu Universitatea Craiova.

3. Iar italienii s-au făcut că au uitat sau poate chiar au uitat că marcatorul nostru, Louis Munteanu, a jucat în fotbalul din Peninsulă, la Fiorentina, club la care a fost legitimat timp de patru sezoane. Tuttomercatoweb a menționat doar numele marcatorului Munteanu, dar a precizat în schimb că georgianul Kvernadze de la Frosinone a evoluat timp de jumătate de oră.

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