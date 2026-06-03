Mihai Stoica a ”zdrobit” un tricolor după decizia lui Gică Hagi: ”Nu are nicio perspectivă!”

Pentru tricolori urmează acum meciul amical cu Țara Galilor, care se va disputa pe 6 iunie în Ghencea.

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Pentru partida cu naționala lui Kvaratskhelia, Gică Hagi l-a titularizat în centrul atacului pe Florinel Coman, chiar dacă fotbalistul a jucat mai mult în bandă.

Decizia selecționerului a surprins, însă Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, spune că Gică Hagi nu avea alte variante la dispoziție, în condițiile în care George Pușcaș și Daniel Bîrligea au probleme cu accidentările.

Pentru oficialul celor de la FCSB, nici Marius Coman, atacantul convocat de Mircea Lucescu în luna martie, nu reprezintă o soluție pentru echipa națională. MM Stoica este de părere că fostul jucător al Corvinului Hunedoara nu poate avea pretenția să fie la echipa națională în condițiile în care cea mai mare parte a carierei a petrecut-o în Liga 2.

”Ce variantă avea de număr 9? Nu poți să îi dai mai mult de 45 de minute lui Louis Munteanu, venit din State. Ce alt număr nouă avem noi? În afară de Munteanu, Pușcaș și Bîrligea? La revedere. Trebuie să bagi pe cineva acolo. Pe cine să bagi? Ok, nu trebuiau ăia, dar cine ar fi trebuit?

Să fim serioși. Florinel Coman, dacă vine la FCSB și o să joace la FCSB, s-ar putea să fie bun. Coman celălalt nu are nicio perspectivă.

E un jucător de 30 de ani care toată viața lui a jucat în Liga 2. Coman de la UTA nu o să fie niciodată nimic, să mă ierte, nu are cum. Când toată cariera ți-ai făcut-o în Liga 2, nu poți să ajungi la 30 de ani să…”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.